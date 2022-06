The Callisto Protocol: Sci-Fi-Survival-Horror Game erscheint am 2.12.2022

Die Striking Distance Studios und KRAFTON verkündeten nun, dass das neue Sci-Fi-Survival-Horror-Game The Callisto Protocol vom Dead Space-Schöpfer am 2. Dezember 2022 weltweit für PC und Konsolen erscheinen wird. Das Spiel wird von einem Team aus Branchenveteran:innen unter der Leitung des bekannten Game Directors Glen Schofield entwickelt und ist Survival-Horror der nächsten Generation, der brutale Kämpfe mit einer zutiefst menschlichen Geschichte in einer erschreckenden Sci-Fi-Welt verbindet.

Worum geht’s?

The Callisto Protocol spielt im Jahr 2320 auf Jupiters totem Mond Callisto und zwingt Spielende, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Black Iron Prison zu entkommen und die schrecklichen Geheimnisse der United Jupiter Company aufzudecken. Spielende müssen ihre Umgebung absuchen und ihre Taktik anpassen, indem sie eine einzigartige Mischung aus Fern- und Nahkampf einsetzen, um einen mysteriösen Ausbruch zu überleben, der Callisto ins Chaos gestürzt hat.

Die Protagonisten des Spiels sind Josh Duhamel als Jacob Lee, ein Frachtschiffpilot, der tief im Black Iron Prison gefangen ist, und Karen Fukuhara, bekannt aus The Boys, die eine mysteriöse Mitgefangene spielt. Weitere Details über die Besetzung und die Geschichte des Spiels werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.