Tests und Meinungen: Was es zu Elden Ring zu sagen gibt

Elden Ring, das mit Spannung erwartete neue Projekt von From Software, wurde bereits im Sommer 2019 angekündigt. Am 25. Februar erscheint es, und die Tests sind bombastisch!

Über Elden Ring

Elden Ring wird als ein Open-World-Spiel entwickelt, das auf dem Vermächtnis des Studios aufbaut, faszinierende Welten zu schaffen. Die Spiele des Studios, sogenannte Souls-likes (wegen den Titeln wie Demon’s Souls und Dark Souls) bieten immer aufregende und herausfordernde Kämpfe und einen ganz eigenen Stil des Geschichtenerzählens. Solche Games sind nichts für zwischendurch, denn ihr müsst auf jedes kleine Detail achten, auf das ihr stoßt. Bislang waren die Spiele immer relativ linear aufgebaut, und von der Herausforderung geprägt. Elden Ring nimmt die Linearität raus, und belässt den Rest so, wie er ist.

Eine Premiere für das geschichtsträchtige Studio – und der Poker ging auf: Die offene Welt ist groß und hat nur wenige Einschränkungen, wohin man gehen kann und was ihr tun dürft. Es wurde entwickelt, damit sich Spieler:innen in der offenen Welt verlieren (und verlaufen) können, geleitet von ihrer eigenen Neugier. Bald schon dürfen wir alle Hand an das Spiel legen, wenn es am 25. Februar 2022 erscheint, und zwar für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen. Was sagen die anderen Review-Outlets dazu? Die englischsprachigen Medien sind sich sowas von einig – das Spiel dürfte ein Must-Play sein, und nicht nur für Anhänger:innen der Dark Souls-Spiele. Sobald wir die Möglichkeit dazu haben, werden auch wir ein Review zu Elden Ring bereitstellen, aber bis dahin verweisen wir auf die englischsprachigen Kolleg:innen: