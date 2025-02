TERRIFIER 3: Weihnachtshorror erscheint am 6.3.2025 auf DVD und Blu-ray

Fünf Jahre nach dem schrecklichen Halloween-Massaker in Miles County wird Sienna immer noch von alptraumhaften Visionen heimgesucht. Gemeinsam mit ihrem Bruder Jonathan versucht sie ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Sie fährt zu ihren Verwandten, um sich auf besinnliche Weihnachts-Feiertage vorzubereiten. Doch kurz vor Heiligabend kehrt Art the Clown unerwartet nach Miles County zurück. Verkleidet als Santa Claus überzieht er die Stadt mit monströsem Terror und macht vor nichts und niemandem Halt. Gnadenlos sucht er nach Sienna und ihrem Bruder und hinterlässt eine blutige Spur der Zerstörung.

Der blutrünstigste Clown der Filmgeschichte ist zurück! Regisseur und Erfinder Damien Leone lässt Art the Clown in TERRIFIER 3 ein abartig-blutiges Weihnachtsfest feiern. Nach dem Riesenerfolg des Vorgängers liefert Teil 3 natürlich wieder alles, was die Fans erwarten und mehr: extremen Gore, knallharte praktische Effekte und einen sadistisch-komischen Killerclown, der jetzt schon zu den kultigsten Slasher-Killern aller Zeiten gehört.

David Howard Thornton schlüpft wieder in seine Paraderolle als Art the Clown, während Final Girl Lauren LaVera und Elliot Fulham wieder als Shaw-Geschwister auftreten. Samantha Scaffidi spielt als die aus den Vorgängerfilmen bekannte Victoria Heyes diesmal eine ganz besondere Rolle. Bekannt besetzt sind auch weitere Rollen mit WWE-Legende Chris Jericho, „Lost-Boys”-Star Jason Patric, dem Kult-Maskenbildner Tom Savini („Die Rückkehr der Untoten”) und Horrorfilm-Ikone Daniel Roebuck („The Devil’s Rejects”) als Santa Claus. Auch mit von der Partie sind Jon Abrahams („Scary Movie”), Clint Howard („Halloween”), Antonella Rose („Fear The Walking Dead”) und Krsy Fox („Bury The Bride”).