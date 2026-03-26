TerraMaster ist die Anlaufstelle für professionelle Speicherlösungen: NAS, DAS und mehr!

Als weltweit führender Anbieter innovativer Speicherlösungen entwickelt TerraMaster seine Produkte konsequent an realen Nutzungsszenarien orientiert und liefert stabile, benutzerfreundliche und leistungsstarke Speicherlösungen für Privatanwender, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Profis.

Nach der erfolgreichen ersten Runde des europäischen Frühlingsangebots startet TerraMaster nun die zweite Phase des globalen Frühlingsangebots 2026. Diese Phase umfasst sowohl Europa als auch Nordamerika, wobei die Aktion in Nordamerika das Hauptverkaufsfenster bildet. Die Kampagne läuft bis zum 31. März und bietet zeitlich begrenzte Angebote für das gesamte NAS- und DAS-Sortiment mit Rabatten von bis zu 30 %.

Diese Aktion umfasst ein umfassendes Spektrum an Speicherlösungen – von benutzerfreundlichen Einsteiger-NAS-Systemen für Privatanwender über leistungsstarke Modelle für effiziente Teamarbeit bis hin zu professionellen Hochgeschwindigkeitsspeichern, die 4K/8K-Video-Workflows, Virtualisierung und groß angelegte Projekte bewältigen können. Sie unterstützt vielfältige Anwendungsbereiche wie Heimunterhaltung, Bürozusammenarbeit, Datenmanagement und professionelle Content-Erstellung.

Mit TerraMasters professionellen Speicherlösungen können wir große Datenmengen effizient verwalten, Arbeitsabläufe optimieren und sowohl die Datensicherheit als auch unsere Gesamtproduktivität erheblich steigern.

Als Maßstab für Speicherinnovation konzentriert sich die neueste Aktion von TerraMaster auf die Kernbedürfnisse der Nutzer: hohe Leistung, breite Kompatibilität und einfache Skalierbarkeit.

Das beliebte 2-Bay-NAS-Modell F2-425 verfügt über einen Intel Quad-Core-Prozessor und eine schnelle 2,5-GbE-Schnittstelle. Es bietet eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Preis und ist damit die ideale Wahl für Einsteiger. Es ist mit 15 % Rabatt erhältlich.

Das aktualisierte und beliebte 4-Bay-NAS-Modell F4-425 Plus wird vom neuesten Intel N150-Prozessor angetrieben und verfügt über zwei 5-GbE-Ports, optimiert für 8K-Streaming und Multitasking-Leistung. Es wird im Rahmen dieser Aktion mit 15 % Rabatt angeboten.

Das leistungsstarke 6-Bay-NAS F6-424 Max ist mit einem 10-Kern Intel Core i5-Prozessor, vielseitigen Erweiterungsoptionen und der stabilen TRAID-Unterstützung ausgestattet. Es eignet sich perfekt für kleine bis mittlere Unternehmen und professionelle Datenmanagementanforderungen. Verpasst also nicht dieses zeitlich begrenzte Angebot mit 15 % Rabatt.

Das 8-Bay-All-Flash-Flaggschiff-NAS F8 SSD Plus verfügt über einen Intel Core i3-Prozessor, 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einen schnellen 10-GbE-Port und liefert blitzschnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1020 MB/s – eine leistungsstarke Lösung für Virtualisierung, Datenbanken und 4K-Postproduktions-Workflows. Es unterstützt bis zu 8 M.2 NVMe-SSDs mit einer Gesamtkapazität von 64 TB, erweiterbar auf 192 TB. Das 10-GbE-Netzwerk ermöglicht hocheffiziente plattformübergreifende Zusammenarbeit. Dank des leisen All-SSD-Designs, des Enterprise-Datenschutzes und des vorinstallierten TOS 6-Systems ist es sofort einsatzbereit. Jetzt mit 15 % Rabatt erhältlich ist es die ideale Wahl für Profis, die ultimative Geschwindigkeit und zuverlässigen Speicher suchen.

Neben der NAS-Reihe wird auch die DAS-Speichererweiterungsserie von TerraMaster mit erheblichen Rabatten angeboten. Als ideale Erweiterung für NAS und PCs benötigt sie keine komplexe Netzwerkkonfiguration – einfach direkt anschließen für schnelle lokale Backups und effiziente Bearbeitungsworkflows.