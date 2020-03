Terminator Dark Fate Test: Ein neuer Versuch

Twentieth Century Fox versucht erneut dem Mensch-Maschine-Zeitreise-Franchise neues Leben einzuhauchen. Mit Erfolg? Die Antwort findet ihr in meinem Terminator Dark Fate Test.

Facts:

Genre: Action

Publisher: Twentieth Century Fox Film

Regiesseur: Tim Miller

Release-Termin: 5.3.2020

Worum geht’s?

Terminator Dark Fate beginnt, wo James Camerons Blockbuster Terminator 2 – Tag der Abrechnung, der 2017 ein 3D-Comeback feierte, endet. Eines Tages erblickt ein rumturtelndes Pärchen, wie aus einer Lichtkugel, die plötzlich erschien, eine Frau mit Kurzhaarschnitt fiel und sich beim Sturz verletzte. Als sie die nackte Frau – genau, diese Szene kennen wir aus den alten Terminator-Filmen nur eben mit Arnold Schwarzenegger – von besagten Paar gestützt wird, taucht die Polizei auf, die sofort die Waffen zückt. Die Frau scheint ein modifizierter Mensch oder Terminator zu sein, der sofort die Gefahr erkennt und alle Polizisten ausschaltete. 25 Jahre später startet der eigentliche Film: Ein Terminator aus der Zukunft erscheint und macht sich auf die Suche nach der Frau, die vor 25 Jahren rumturtelnd den Lichtblitz beobachtete. Und jetzt zählen wir 1 + 1 zusammen und erhalten? Genau! Den Plot, den alle erwartet haben: Die Frau die 25 Jahre zuvor ins Hier und Jetzt kam, wurde geschickt um den Angriff des Terminators (gespielt von Gabriel Luna) abzuwehren. Doch der Widersacher erweist sich als extrem harte Nuss und so müssen auch Sarah Connor (gespielt von Linda Hamilton) und I’ll be back-Arnie ebenfalls mit Hand anlegen. Ob das genug Feuerkraft gegen das übermächtige Terminatormodell ist, findet ihr aber am Besten selbst heraus.