Temple Staffel 1 ab 30.4.2020 auf Sky

Gute Nachrichten für Serien-Junkies – mit Temple Staffel 1 kommt am 30.4.2020 ein neues Sky Original in den Streamingkatalog von Sky. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Chirurg Daniel Milton (Mark Strong) betreibt in den Tunneln unter London eine illegale Klinik. Hier können Patienten für den entsprechenden Preis jede erdenkliche Operation bekommen. Miltons Komplizen sind der einsame Lee (Daniel Mays) und die Wissenschaftlerin Anna (Carice van Houten). Doch der Arzt handelt nicht aus Habgier: Er braucht das Geld, um nach einem Heilmittel für seine kranke Frau zu forschen. Offiziell ist sie für tot erklärt, doch tatsächlich liegt sie in seiner Klinik und Milton kämpft mit allen Mitteln darum, sie zu retten. Das Sky Original basiert auf der norwegischen Serie „Valkyrien“ und führt in einem Mix aus Medical-Drama und Crimeserie in eine düster-beklemmende Unterwelt, die immer wieder durch schwarzhumorige Momente erhellt wird. Liza Marshall, Ehefrau von Hauptdarsteller Mark Strong, ist Produzentin der Serie.