Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection kommt 2022

Eine Überraschung für alle TMNT-Fans: Mit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection erwartet uns ein Best-of der Schildkröten-Bande!

Mehr zur Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection wird noch in diesem Jahr 13 klassische Spiele mit den jugendlichen Reptilien auf PlayStation, aber auch PC, Xbox und Switch wieder einführen. Die bevorstehende Zusammenstellung, die während der State of Play-Präsentation im März angekündigt wurde, wird mehr als ein Dutzend TMNT-Spiele, die zuerst auf den NES-, SNES-, Sega Genesis-, Gameboy- und Arcade-Maschinen erschienen sind, auf moderne Konsolen portieren. Die Spiele – zu denen Turtles in Time, The Manhattan Project, Tournament Fighters und das TMNT Arcade Game gehören – sind in erster Linie 2D-Kampfspiele.

Sie werden nicht nur auf die Systeme von Sony portiert, sondern bieten auch HD-Texturen, optionales Tasten-Mapping, Kunst- und Entwicklungsskizzen hinter den Kulissen sowie die Möglichkeit, die Spiele jederzeit zu speichern und zurückzuspulen, was die notorisch schwierigen Titel ein wenig zugänglicher macht. Online-Multiplayer wird auch zu einigen der Spiele wie auch lokaler Koop hinzugefügt, so dass ihr problemlos mit euren Freunden spielen könnt. Eine vollständige Auflistung von Spielen, die in der Cowabunga Collection enthalten sein wird, findet ihr auf der offiziellen Website und gleich hier:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

(Arcade) Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

(Arcade) Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

(NES) Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

(Super Nintendo) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

(Super Nintendo) Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

(Sega Genesis) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

(Sega Genesis) Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

(Game Boy) Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

(Game Boy) Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Sony gab kein genaues Veröffentlichungsdatum außer irgendwann im Jahr 2022 bekannt. Einen Trailer gibt es jedenfalls, und ihr könnt ihn euch gleich selber ansehen: