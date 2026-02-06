Technik, die verbindet: Das sind die Thomson-Valentinstags-Highlights

Der Valentinstag steht vor der Tür und damit die Frage: Wie schenkt man eigentlich gemeinsame Zeit? THOMSON liefert dieses Jahr die Antwort mit einer Auswahl an Gadgets, die weit über bloße Hardware hinausgehen. Ob ihr eure schönsten Erinnerungen teilen, den nächsten Serienmarathon im Heimkino-Stil zelebrieren oder gemeinsam in virtuelle Gaming-Welten abtauchen wollt – hier dürft ihr Inspiration für das perfekte Geschenk sammeln.

Erinnerungen stilvoll teilen: Der Smart-Fotorahmen

Bilder sagen mehr als tausend Worte, und mit dem 7″ Smart-Fotorahmen könnt ihr diese Momente lebendig halten. Über den HD-IPS-Touchscreen dürft ihr eure Lieblingsfotos und -videos in klarer Qualität genießen. Das Highlight für Paare: Dank der THOMSON Smart Frame App könnt ihr Bilder direkt von eurem Smartphone an den Rahmen senden – egal, wie groß die Distanz zwischen euch gerade ist.

Speicher: 32 GB intern (erweiterbar via Micro-SD)

32 GB intern (erweiterbar via Micro-SD) Preis: 79,00 €

Kino-Feeling an jedem Ort: Smart Portable Projector Vega

Warum ins überfüllte Kino gehen, wenn ihr euer eigenes dabei haben könnt? Der Vega Projektor verwandelt jede Wand (oder Zimmerdecke) in eine bis zu 100 Zoll große Leinwand. Dank integriertem Akku und Google TV könnt ihr euren Filmabend völlig flexibel gestalten.

Features: Autofokus, automatische Keystone-Korrektur, 120 Minuten Akkulaufzeit.

Autofokus, automatische Keystone-Korrektur, 120 Minuten Akkulaufzeit. Preis: Aktuell 529,90 € (statt 599 €)

Entertainment ohne Grenzen: THOMSON Go Plus Pro UHD

Dieses Gerät ist ein echter Allrounder für alle, die Flexibilität lieben. Der Go Plus Pro ist ein mobiler 27-Zoll-UHD-Touchscreen auf Rollen. Ihr könnt ihn kabellos durch die Wohnung bewegen – ideal, um beim gemeinsamen Kochen Tutorials zu schauen oder eine entspannte Selfcare-Session mit eurer Lieblingsserie zu begleiten.

Features: Android-Betriebssystem, 4 Stunden Akku, integrierte Kamera für Videoanrufe.

Android-Betriebssystem, 4 Stunden Akku, integrierte Kamera für Videoanrufe. Preis: Aktuell 649,90 € (statt 699,90 €)

Das Upgrade für eure Serienabende

Falls euer Fernseher ein smartes Update vertragen kann, bietet THOMSON zwei starke Optionen:

Streaming Box Plus 270: Macht jeden TV zum 4K-Kraftpaket mit Dolby Vision und Atmos. Ihr bekommt Zugriff auf über 400.000 Inhalte via Google TV. Sonderpreis: 129,90 € (statt 239,90 €)

Macht jeden TV zum 4K-Kraftpaket mit Dolby Vision und Atmos. Ihr bekommt Zugriff auf über 400.000 Inhalte via Google TV. Fire TV UHD 43″: Ein kompletter Smart-TV, der mit HDR10 und Alexa-Sprachsteuerung keine Wünsche offen lässt. Preis: 259,90 € (statt 299,90 €)

Ein kompletter Smart-TV, der mit HDR10 und Alexa-Sprachsteuerung keine Wünsche offen lässt.

Für das Team hinter dem Controller: 27″ QHD Gaming-Monitor

Teilt ihr die Leidenschaft für Gaming? Dann dürft ihr euch auf flüssiges Gameplay mit 180 Hz und 1 ms Reaktionszeit freuen. Der Monitor bietet nicht nur brillante Farben durch das IPS-Panel, sondern schont mit Blaulichtfiltern auch eure Augen bei langen Sessions zu zweit.

Features: RGB-Ambiente-Beleuchtung, QHD-Auflösung, ergonomisch verstellbar.

RGB-Ambiente-Beleuchtung, QHD-Auflösung, ergonomisch verstellbar. Preis: 279,00 €

Egal ob für eure Partner:innen oder als Upgrade für euch selbst: Mit diesen Gadgets könnt ihr den Valentinstag technologisch auf das nächste Level heben.