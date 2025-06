Das magische Surf-Abenteuer Sword of the Sea erscheint am 19. August

Sword of the Sea ist für alle, die sich nach einer Reise in eine traumhafte Welt sehnen. Und perfekt für die Urlaubszeit erscheint das atmosphärische Indie-Spiel am 19. August 2025 für PlayStation 5.

Was ist Sword of the Sea?

Es ist das neueste Werk des renommierten Indie-Studios Giant Squid, das bereits mit fantastischen Titeln wie Abzû, The Pathless und dem preisgekrönten Journey begeisterte. Diesmal wurden die Erfahrungen kombiniert – also freut euch auf eine mystische Unterwasser-Wüsten-Welt mit lässiger Surf-Akrobatik.

Im Zentrum steht das hoverboard-ähnliche „Hoversword“, mit dem wir durch majestätische Sanddünen surfen. Inspiriert von Skate- und Snowboardspielen bietet das Spiel eine temporeiche, akrobatische Fortbewegung, die nahtlos mit der meditativen Stimmung der Welt verschmilzt. Ob das Schwert nur als Surfbrett dient oder auch als Werkzeug im Kampf oder für Rätsel nützlich ist, bleibt eine Überraschung. Ich wünsche mir wieder eine rein atmosphärische Reise wie Abzûund Journey, statt dem eher gameplay-fokussierten Erlebnis von The Pathless.

Eine Welt voller Magie und Geheimnisse

Wir schlüpfen in die Figur Wraith und reisen durch verfallene Städte, seltsame Tempel und heruntergekommene Gegenden. Die sandigen Dünen müssen wieder in smaragdfarbene Ozeane verwandelt werden, um das vergessene Land wieder aufleben zu lassen. Auf dieser Reise begleiten uns wundersame Meereswesen, die uns helfen, die mysteriöse Welt zu erkunden. Von bunten Fischschwärmen bis hin zu mächtigen Orcas trifft man eine Vielzahl von Tieren.

Es soll wieder mehr als nur ein Videospiel sein und – wie die vorherigen Spiele des Studios – eine meditative Erfahrung bieten. Die Bewegungsfreiheit, die künstlerische Gestaltung und der emotionale Soundtrack verschmelzen zu einem Erlebnis, das uns tief berühren soll. Schon jetzt wirft das Spiel einige Fragen auf: Warum ist das Land so heruntergekommen? Welche antike Zivilisation hat hier einmal gelebt? Was versteckt sich in den dunklen Ruinen? Wo kommt der ganze Sand her?