Suika Game Planet: Offizielle Fortsetzung zum Frucht-Phänomen

Mit Suika Game Planet kommt eine Fortsetzung mit brandneuer Physik-Engine. Das Ziel und Spielprinzip bleibt dabei gleich!

Mehr zu Suika Game Planet

Die triumphale Rückkehr des Früchtespiels lässt sich nicht mehr vermeiden. Das übergeordnete Ziel bleibt das gleiche: Früchte zu immer größeren zu kombinieren, idealerweise bis hin zu einer Wassermelone. Es verändert jedoch das Obstkorb-Setting, an die die Fans gewöhnt sind; stattdessen ist dieser Eintrag eine intergalaktische Erkundung der Schwerkraft auf einer kreisförmigen Bühne. Wir können jetzt Früchte aus jeder Richtung abfeuern und einen Planeten füllen, der eine 360-Grad-Kombination ermöglicht. Dies ist der Hauptunterschied zwischen Planet und dem vorherigen Titel, und obwohl es wie ein kleineres Detail erscheinen mag, ändert es die Strategie völlig. Alle, die zuvor das Gefühl hatten, ein Verständnis dafür zu haben, wie man ihre Früchte genau richtig fallen lässt, sind jetzt in einem ganz neuen Ballspiel – nun ja, Melonenspiel, so könnte man es sagen. Die Planeten haben ihre eigene Gravitation, und jede Frucht, die zu weit außerhalb der Barriere ragt, bedeutet, dass das Spiel vorbei ist. Die Physik fühlt sich sehr anders an: Früchte werden herumschweben und neigen dazu, sich langsam in Richtung Mitte zu bewegen, und es scheint, dass größere Entwicklungen mehr Gewicht bei der Anziehung anderer Früchte haben, was manchmal zu schlimmen Verschiebungen führt.

Das bedeutet, dass wir nicht nur das Früchte-Matching verwalten müssen, sondern auch die sich ständig verändernde Schwerkraft. Eine weitere Mechanik, die alles ein wenig aufrüttelt, ist Super Evolution, ein temporärer Bonusmodus, der ausgelöst wird, nachdem genügend Kombinationen einen Meter gefüllt haben. Wir werden ermutigt, in der für zusätzliche Punkte vorgesehenen Zeit so viele Obst-Matches wie möglich zu machen, eine Mechanik, die in einem Puzzlespiel auffällt, bei dem die Spieler daran gewöhnt sind, sich Zeit nehmen zu können. Es ist eine unterhaltsame Art, etwas zusätzliche Aufregung in das Spiel zu bringen, und wir werden nicht dafür bestraft, wenn wir uns Zeit lassen. Suika Game Planet ist immer noch genauso irre wie sein Vorgänger, und genauso leistbar: Das Game kostet 3,75 Euro für die Nintendo Switch 2-Version und 2,99 Euro für die originale Switch-Version. Für einen so niedrigen Preis lohnt es sich absolut für Fans des Originalspiels, die einen neuen Stil der Fruchtkombination auf die Suche nach einem Versuch machen möchten. Selbst für Puzzlespieler, die den ursprünglichen Suika Game-Trend verpasst haben, ist dessen Fortsetzung ein entzückendes Follow-up, das absolut bezaubernd genug ist, um seinen äußerst überschaubaren Preis zu rechtfertigen.