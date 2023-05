Streamingdienst Hayu ausprobiert: Mein Erfahrungsbericht

Während Disney+ und Paramount+ beispielsweise noch sehr jung sind, gibt es mit Hayu einen verhältnismäßig alten Hasen am Streaminghimmel. Diesen habe ich mir nun angeschaut und für euch einen Hayu Erfahrungsbericht verfasst.

Die Entwicklung von Hayu

Der Streamingdienst Hayu wurde 2016 von NBCUniversal International in Großbritannien, Irland und Australien gelauncht und ist mittlerweile in vielen Märkten weltweit verfügbar. Eines bleibt jedoch unabhängig vom Markt gleich – im Gegensatz zu Netflix, Disney+, Amazon Prime usw. ist das Angebot nur in englischer Sprache (samt englischen Untertiteln) verfügbar. Content-technisch bietet Hayu ein breites Angebot mit dem Hauptfokus auf amerikanische Realtity-Shows, die mehrheitlich zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den Staaten auf Hayu zur Verfügung stehen. Abseits von den Reality-Shows gibt’s auch noch “nonskripted” Subgenres wie Home and Design (z.B. Flipping Out), Fasion (z.B. The Rachel Zoe Project), Cooking (z.B. Topchef) und True Crime (z.B. Snapped).

Im November 2020 fand der Reality-on-Demand-Service den Weg nach Deutschland und Österreich und zwar als Amazon Prime Video Channel. Hier das Statement von Hendrik McDermott zum Start damals:

Wir freuen uns, deutschen und österreichischen Superfans Hayu mit seinen weltbekannten Reality TV-Shows anbieten zu dürfen”, so Hendrik McDermott, Managing Director von Hayu. “Hayu ist bereits DER Hub für Reality-TV in 14 internationalen Märkten. Im Rahmen unserer laufenden Expansion setzt hayu in Deutschland und Österreich auf seine bereits bewährte Partnerschaft mit Amazon Prime Video Channels.

Nun wenige Monate danach – genauer gesagt im Februar 2021 – wurde hierzulande auch eine App gelauncht, um noch einfacher für die Fans verfügbar zu sein. Pünktlich zum 5-jährigen Jubiläum öffnet Hayu also den Direct-to-Consumer-Kanal (die App ist für Android- und Apple-Geräte verfügbar).

Angebot wird stetig erweitert – ein Blick auf die Mai 2023 Releases:

Seit 8. Mai: All Black Frauenpower mit The Real Housewives of Atlanta S15

The Real Housewives of Atlanta kehrt in Staffel 15 mit den Hausfrauen Kandi Burruss, Kenya Moore, Shereé Whitfield, Drew Sidora, Marlo Hampton und Sanya Richards-Ross zurück. Monyetta Shaw-Carter und Courtney Rhodes kommen als Freundinnen hinzu. Sehen Sie wie sich diese starken Frauen aus Atlanta den Herausforderungen des Lebens stellen und dabei Freude aber auch Dramen erleben.

The Real Housewives of Atlanta kehrt in Staffel 15 mit den Hausfrauen Kandi Burruss, Kenya Moore, Shereé Whitfield, Drew Sidora, Marlo Hampton und Sanya Richards-Ross zurück. Monyetta Shaw-Carter und Courtney Rhodes kommen als Freundinnen hinzu. Sehen Sie wie sich diese starken Frauen aus Atlanta den Herausforderungen des Lebens stellen und dabei Freude aber auch Dramen erleben. Seit 8. Mai: Drama Pur – Summer House: Martha’s Vineyard S1

Folgen Sie einer Gruppe von 12 Freund:innen in der Serienpremiere von Summer House: Martha’s Vineyard, auf eine Insel südlich von Cape Cod, Massachusetts. Unberührte Strände, romantischen Segelboote, farbenfrohe Lebkuchenhäuser und kultureller Identität an dem Ort, der als erstes Strandziele galt, an dem Afroamerikaner:innen Urlaub machen und Eigentum erwerben konnten. Heute: ein beliebtes Ausflugsziel für die Reichen, Berühmten und politisch Engagierten.

Folgen Sie einer Gruppe von 12 Freund:innen in der Serienpremiere von Summer House: Martha’s Vineyard, auf eine Insel südlich von Cape Cod, Massachusetts. Unberührte Strände, romantischen Segelboote, farbenfrohe Lebkuchenhäuser und kultureller Identität an dem Ort, der als erstes Strandziele galt, an dem Afroamerikaner:innen Urlaub machen und Eigentum erwerben konnten. Heute: ein beliebtes Ausflugsziel für die Reichen, Berühmten und politisch Engagierten. Seit11. Mai: Ballroom Dancing Queens S1

Tauchen Sie ein in eine Welt des Pro-Am Wettbewerbes. Bei Pro-Am treten Amateurtänzer:innen mit professionellen Partnern:innen gegeneinander an und käpmfen dabei um den besten Platz, Respekt und Anerkennung. Dabei geben sie Zehntausende Dollar für Haare, Make-up, Outfits sowie die Ausgaben für ihre professionellen Partner:innen wie das Training, Reisen und die Wettbewerbe aus. Für ihre Leidenschaft zum Tanzen ist ihnen nichts zu kostspielig.

Technik

Eine der brennendsten Fragen heutzutage ist die Menge an Content und die Qualität. Damit meine ich nicht die inhaltliche Qualität der Shows, Serien oder Filme, sondern die Wiedergabequalität. Und hier findet sich auch in den FAQ die Frage, ob man denn Hayu in HD streamen kann. Die Antwort hierauf lautet: Ja, sofern ihr eine entsprechende Internetverbindung habt. 4K-Unterstützung habe ich weder erlebt noch irgendwo gelesen, dass dies in nächster Zukunft zur Verfügung stehen wird.

Weil ich gerade bei dem Thema Internetverbindung war. Wie auch bei der Konkurrenz üblich, könnt ihr auch in der Hayu-App Episoden für Offline-Adventure oder mögliche Internet-Ausfälle herunterladen. Diese werden in einem eigenen Bereich in der App angezeigt und können nach dem Anschauen auch dort wieder bequem gelöscht werden.

Mein Hayu Erfahrungsbericht nach einigen Tagen

Im Gegensatz zu vielen anderen Streamingportalen beschert euch Hayu den heiß geliebten Content am Tag der Erstausstrahlung in den Staaten. Möglich ist dies, weil der Content nicht lokalisiert werden muss, sondern rein in Englisch (Audio und Untertitel) verfügbar ist. Ihr könnt Sendungen aus verschiedensten Genres direkt in HD streamen (entsprechende Internetverbindung vorausgesetzt), aber auch eure Wunschfolgen für ein Offline-Abenteuer herunterladen und später anschauen. Zudem ist Hayu mit 4,99 Euro pro Monat im Vergleich zu Amazon, Netflix, Disney+ & Co. wesentlich günstiger und damit eine tolle Alternative.

Kommen wir nun zum ABER: der Content ist bei weitem nicht so vielschichtig wie jener von Amazon, Netflix, Disney+ & Co., da hier der Fokus auf Reality-TV-Shows wie z.b. Keeping up with the Kadashians oder Below Decks liegt. Zudem nervt es mich ehrlicherweise, dass die Android-App mir immer wieder mal eine Fehlermeldung ins Gesicht wirft und ich trotz abgeschlossenem Abo oft Werbung von Hayu-Content bis zu 40 Sekunden über mich ergehen lassen muss. Ich dachte, dass ich hier vielleicht etwas falsch mache, oder die App vielleicht nicht auf dem neuesten Stand ist, aber offenbar haben sehr viele User:innen Probleme mit der App, wie auch ein Blick in die Appstores von Apple (durchschnittliche Bewertung 2,7/5) und Android (durchschnittliche Bewertung 2,5/5) aber auch Portale wie Trustpilot einen User-Score von nur 1,4/5 Sternen bei 500+ Rezensionen ausweist. Während die Fangemeinde den Content lobt, gibt es unzählige Stimmen, die die Qualität der App und Probleme beim Kündigen des Abos bekriteln.

Und genau zu diesem Fazit komme auch ich: Wenn ihr US-Reality-TV-Shows liebt, dann werdet ihr wohl nirgends ein besseres Angebot finden, aber die App muss definitiv noch verbessert werden, um den Content auch in vollen Zügen genießen zu können.