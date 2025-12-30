Stranger Things Staffel 5 Finale: Die letzte Schlacht in Hawkins beginnt am 1. Januar

Der finale Vorhang für das weltweite Serienphänomen steht kurz bevor. Ihr könnt ab dem 1. Januar 2026 auf Netflix miterleben, wie die epische Geschichte rund um Hawkins und das Upside Down ihr Ende findet. Nach fast zehn Jahren voller Kämpfe gegen Demogorgons, den Mindflayer und andere Schreckenskreaturen rüsten sich eure liebsten Freund:innen für die alles entscheidende Konfrontation.

Der Zeitplan für das Stranger Things Staffel 5 Finale auf Netflix

Die finale Season wurde in einer besonderen Veröffentlichungsstrategie aufgeteilt, um die Spannung bis zum Äußersten zu treiben. Ihr könnt Ausgabe 1 bereits seit dem 27. November 2025 und Ausgabe 2 seit dem 26. Dezember 2025 streamen. Nun folgt der krönende Abschluss am Neujahrstag. Ihr dürft euch ab 2:00 Uhr nachts (MEZ) auf das große Finale in Spielfilmlänge freuen. Die achte Episode mit dem Titel „Kapitel acht: Zurück auf der richtigen Seite“ markiert das endgültige Ende der Saga.

Hawkins im Jahr 1987: Die Handlung im großen Finale

Die Geschichte führt euch zurück in den Herbst 1987. Hawkins ist gezeichnet von der Öffnung der Pforten zur Schattenwelt und steht unter strikter militärischer Quarantäne. Während die Regierung die Jagd auf Elf intensiviert hat und sie erneut in den Untergrund zwingt, bleibt der Verbleib von Vecna ein Mysterium. Ihr könnt miterleben, wie das Grauen pünktlich zum Jahrestag von Wills Verschwinden zurückkehrt.

Die Held:innen müssen ein allerletztes Mal als Gruppe zusammenstehen, um Vecnas Plan zu vereiteln. Es geht um nicht weniger als die Rettung von Kindern wie Holly und Derek sowie die endgültige Zerstörung der Pforten zum Upside Down. Ihr dürft gespannt sein, ob es den Freund:innen gelingt, die Verschmelzung der düsteren Welt mit unserer Realität zu verhindern.