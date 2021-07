Story-Trailer zu Ghost of Tsushima: Director’s Cut veröffentlicht

Gespannt auf Ghost of Tsushima: Director’s Cut? Das Team hinter dem Spiel hat einen neuen Trailer veröffentlicht. Seht ihn gleich hier – und hier entlang geht’s zum Testbericht des Spiels.

Über Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Als Teil des Ghost of Tsushima: Director’s Cut dürft ihr eine neue Story-Erweiterung mit Jin auf Iki Island spielen. Hier gibt es neue Orte zu entdecken, Charaktere zu treffen, Quests abzuschließen und mehr. In den neuen Inhalten beginnt die Reise, als Jin entdeckt, dass ein mongolischer Stamm auf Iki Fuß gefasst hat. Angeführt vom Schamanen Ankhsar Khatun, der ihren Anhängern als “der Adler” bekannt ist, ist sie auch ein Khatun und ein “Hirte der Seelen”. Während Jin sich dieser neuen Bedrohung stellt, muss er sich alten Ängsten stellen und vergangene Traumata erneut aufgreifen, während er in die Vergangenheit des Clans Sakai eintauchen muss. Die Story-Erweiterung von Iki Island wird als Teil des Ghost of Tsushima Director’s Cut verfügbar sein, wenn sie am 20. August veröffentlicht wird.