STOMP 25 + 1-Jubiläumstournee vom 10. bis 15.1.2023 in der Wiener Stadthalle

Gute Nachrichten für alle, die Künstler:innen von Stomp samt ihren kreativen Musikinstrumenten noch nicht kennen oder erneut erleben möchten – Die STOMP 25 + 1 Jubiläumstournee macht Anfang 2023 Halt in der Wiener Stadthalle. Ich habe Stomp schon erlebt und kann die Show allen wärmstens ans Herz legen.

Ein weltumspannendes Phänomen!

Ob Waschbecken oder Streichholzschachtel, Kunststoffrohr oder Feuerzeug: simple Alltagsgegenstände werden zu Musikinstrumenten und aus ein paar Besen ein fulminantes Orchester. So entfacht STOMP rund um den Globus ein gefeiertes Spektakel und immer wieder neue, mitreißende Klangwelten. Eigentlich feiert man Feste, wie sie fallen. Ja, eigentlich! Und natürlich hätten die STOMPer bereits im Jahr 2022 ihr 25jähriges Tour-Jubiläum ausgiebig feiern wollen – mit Gastspielen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Doch da machte ihnen die Corona-Pandemie einen gehörigen Strich durch die Rechnung. So also startet sie ihre große Jubiläumssause mit einem Jahr Verspätung, aus 25 Jahren wird also „25 + 1“.

Die beiden STOMP-Gründer Luke Cresswell und Steve McNicholas blicken schon voller Vorfreude auf die kommenden Gastspiele: “Endlich ist es soweit und wir können nachfeiern, mit STOMP das Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit über 25 Jahren mit unseren Klangabenteuern zu unterhalten. Nach dieser schwierigen Zeit und der langen Warterei werden das absolut unvergessliche Shows für uns alle werden! Wir können es kaum erwarten, auf den Bühnen all dieser tollen Spielstätten mit unseren Fans zusammen wieder Spaß zu haben. Und wir werden unsere beiden neuesten Nummern mit im Gepäck haben.“

Neu: Aufregende Klänge aus Gepäck und dem Übernatürlichen

Mit den neuen Nummern „Suitcases“ und „Poltergeist“ loten Luke Cresswell und Steve McNicholas, die Erfinder von STOMP, bisher unbekannte Klangtiefen aus: „,Suitcases‘ ist inspiriert davon, dass wir seit fast 30 Jahren mit dieser Show durch die Welt reisen und beobachten, wie sich Leute mit ihren Koffern den Weg durch Bahnhöfe und Flughäfen bahnen, wie Koffer gestapelt oder durch die Luft geworfen werden. Kombiniert man das mit Szenen aus Filmen, in denen Koffer mysteriöserweise vertauscht werden, entsteht der Anfang einer neuen STOMP Nummer“, erklärt Steve McNicholas. Für „Poltergeist“ nahmen Cresswell und McNicholas Filme zum Vorbild, in denen Alltagsdinge plötzlich durch die Luft fliegen.

STOMP Wien 2023 Facts: