State of Play zu The Last of Us 2: Wir bekommen Gameplay zu sehen

Am 27. Mai findet eine State of Play von Sony statt, die neues Gameplaymaterial zu The Last of Us 2 verspricht.

Neue Infos voraus!

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum 19. Juni, dem Releasetermin von The Last of Us 2, dem Nachfolger einer der interessantesten Action-Adventures der letzten Konsolengeneration. Genau darüber handelt auch Sonys nächste State of Play. Hier die wichtigsten Infos:

Datum: Mittwoch 27.05.2020

Uhrzeit: 22 Uhr

Übertragungsformat: Youtube, Twitch

Im offiziellen PlayStation Blog wird davon gesprochen, dass man einen tieferen Einblick in die Welt und deren Bedrohung bekommt. Moderiert wird die neueste State of Play von Creative Director Neil Druckmann, der uns auch neues Gameplay zeigen wird.