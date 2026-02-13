State of Play Schock: Castlevania: Belmont’s Curse erscheint noch dieses Jahr

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet und die State of Play 2026 liefert die Sensation, auf die alle Fan-Gruppen gewartet haben. KONAMI hat offiziell das nächste Kapitel der legendären Vampirjäger-Saga enthüllt: Castlevania: Belmont’s Curse wird noch in diesem Jahr erscheinen und die Gaming-Welt in Atem halten.

Was erwartet euch in Castlevania: Belmont’s Curse?

In diesem brandneuen Teil der Reihe, der pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum in Zusammenarbeit mit den Expert:innen von Evil Empire Studios und Motion Twin entwickelt wurde, werdet ihr in das Paris des 15. Jahrhunderts versetzt. Mehr als zwei Jahrzehnte nach den dramatischen Ereignissen von Castlevania III und der beliebten Animationsserie steht die Stadt kurz vor dem Untergang. Ihr könnt euch auf ein fesselndes 2D-Action-Exploration-Gameplay freuen, das die Serie auf ein völlig neues Level hebt.

Ihr dürft als Nachfolger:in von Trevor Belmont die legendäre Peitsche „Vampire Killer“ schwingen, um die Pariser Bürger:innen vor der ewigen Dunkelheit zu retten. Dabei ist die Peitsche weit mehr als nur eine Waffe gegen die monströsen Kreaturen: Ihr könnt sie als unverzichtbares Werkzeug zur Fortbewegung nutzen, um euch durch die Gebiete zu schwingen oder verborgene Räume im unheimlichen Schloss zu entdecken. Eine meisterhafte Beherrschung dieses Instruments eröffnet euch innovative Kampfmöglichkeiten aus unkonventionellen Positionen.

Egal ob ihr erfahrene Dämonenjäger:innen oder Neulinge seid, ihr müsst verschiedene Zaubersprüche und Waffen meistern, um in der atmosphärischen Gothic-Welt zu überleben. Überall lauern tödliche Fallen und Rätsel, die eure ständige Wachsamkeit fordern. Ihr dürft euch auf einen einzigartigen Grafikstil freuen, der die klassische Atmosphäre mit modernen Elementen verbindet.