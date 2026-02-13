State of Play 2026: Dino Crisis 1+2 sind ab sofort auf STEAM

Während die Gaming-Welt noch über die düsteren Enthüllungen von Silent Hill auf der State of Play 2026 diskutiert (wir berichteten), lässt Capcom eine weitere Horror-Bombe platzen: Der jahrelange Wunsch der Fan-Communities wurde endlich erhört. Die legendären Klassiker Dino Crisis und Dino Crisis 2 feiern heute ihre triumphale Wiederauferstehung auf Steam.

Was erwartet euch?

In dem ursprünglich 1999 erschienenen ersten Teil schlüpft ihr in die Rolle der Spezialagentin Regina. Ihr dürft eine geheime Forschungseinrichtung infiltrieren, in der ein Experiment katastrophal gescheitert ist. Seid bereit, euch den urzeitlichen Jägern zu stellen und das Geheimnis ihrer Rückkehr zu lüften. Die Steam-Versionen wurden dabei so optimiert, dass sie das klassische Spielgefühl bewahren, aber reibungslos mit euren aktuellen Betriebssystemen und Controllern funktionieren.

Falls ihr nach dem ersten Schock noch mehr Action vertragen könnt, dürft ihr in Dino Crisis 2 direkt in die Dschungel der Kreidezeit reisen. Hier erwartet euch ein deutlich höheres Tempo und ein umfangreicheres Waffenarsenal, um gegen noch größere Horden wildgewordener Dinosaurier zu bestehen. Die Arcade-Action der Fortsetzung setzt neue Maßstäbe für das Genre und lässt euch keine Sekunde zum Durchatmen.

Passend zum heutigen Release könnt ihr euch ein echtes Schnäppchen sichern: Zur Feier der Veröffentlichung dürft ihr beide Titel für begrenzte Zeit mit einem Sonderrabatt von 50 % in eure Bibliothek aufnehmen. Zudem lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Capcom Publisher Sale auf Steam, bei dem ihr weitere Angebote zu legendären Reihen wie Resident Evil und Onimusha entdecken könnt.