Stardew Valley (Nintendo Switch 2): In den USA schon da

Stardew Valley – Nintendo Switch 2 Edition ist jetzt im Nintendo eShop für 14,99 US-Dollar erhältlich. Nur in den USA, bei uns noch nicht!

Stardew Valley auf Switch 2

Alle, die die Switch-Version besitzen, können über ein kostenloses „Upgrade Pack“ auf die Nintendo Switch 2 Edition upgraden. Stardew Valley startete erstmals für PC über Steam am 26. Februar 2016, gefolgt von Linux und Mac am 29. Juli 2016, PlayStation 4 am 13. Dezember 2016, Xbox One am 14. Dezember 2016, Switch am 5. Oktober 2017, PS Vita am 22. Mai 2018, iOS am 24. Oktober 2018 und Android am 14. März 2019. Die PC-Version ist auch über GOG und Humble Store erhältlich. Ihr habt das alte Bauernhaus eures Großvaters im Stardew Valley geerbt. Bewaffnet mit gebrauchten Werkzeugen und ein paar Münzen macht ihr euch auf den Weg, um euer neues Leben zu beginnen. Jetzt mit Multiplayer! Ladet bis zu sieben Spieler ein, euch zu folgen und ins Tal zu ziehen.

Die Spieler können zusammenarbeiten, um eine blühende Farm zu bauen, Ressourcen zu teilen und Beziehungen zu Stadtbewohnern oder untereinander aufzubauen. Da mehr Hände besser sind als eine, haben wir die Möglichkeit, die Gewinnspanne für verkaufte Produkte für eine herausforderndere Erfahrung zu skalieren. Die Nintendo Switch 2 Edition-Funktionen umfassen das Folgende: Mit intuitiver Maussteuerung ist das Aufstellen von Möbeln und das Organisieren des Inventars einfach. Der lokale Split-Screen-Koop-Modus unterstützt bis zu vier Spieler. Online-Multiplayer unterstützt bis zu acht Spieler. Mit Game Share ist nur eine Kopie alles, was es braucht – ladet bis zu drei Freunde zum Spielen ein, auch wenn sie das Spiel nicht besitzen.