Stardew Valley erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit

Stardew Valley ist nun schon sechs Jahre alt. Eric Barone, alleiniger Entwickler des Spiels, gab nun bekannt: Es verkauft sich besser als je zuvor!

Der Erfolg von Stardew Valley

Das ist wirklich ungewöhnlich, das gesteht selbst der Entwickler ein. “Der durchschnittliche Tagesumsatz von Stardew Valley ist heute höher als zu irgendeinem Zeitpunkt”, sagte Barone. “Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist. Meine Hoffnung ist, dass sich das Spiel einfach weiter über Mundpropaganda verbreitet, und je mehr Leute es spielen, desto mehr Leute werden das Spiel mit ihren Freund:innen teilen. Natürlich bin ich sehr froh, dass Stardew Valley immer noch so beliebt ist.” Eric Barone, auch als ConcernedApe bekannt, feiert nun 20 Millionen verkaufte Exemplare des Spiels.

Da das Spiel fast überall erhältlich ist (sogar auf iOS und Android), sind das die besten Vorzeichen für ein weiteres Wachstum. Und selbst wenn Stardew Valley sich nach wie vor bestens verkauft, kündigte Barone letztes Jahr ein neues Spiel an: Haunted Chocolatier. Das neue Game wirft euch in eine weitere höchst gemütliche Stadt, um Ressourcen zu sammeln, Menschen zu treffen und Beziehungen aufzubauen. Der Fokus in Haunted Chocolatier wird wohl eher auf dem Kampf und dem Sammeln liegen und weniger auf dem Farmen. Ich persönlich freue mich für Eric Barone, sein Herzensprojekt hat wohl mittlerweile dazu geführt, dass er ausgesorgt hat!