Star Wars Zero Company angekündigt: EA und Respawn können auch Taktik!

EA hat offiziell Star Wars Zero Company angekündigt, ein rundenbasiertes Taktikspiel von Respawn. Am 19. April erfahren wir mehr!

Über Star Wars Zero Company

Das Spiel wird während der Star Wars Celebration an diesem Wochenende vollständig enthüllt. Die Veranstaltung findet in Tokio statt. EA hat gesagt, dass die Fans am 19. April ihren ersten Blick auf das neue Spiel bekommen. Das Internet war wie so oft schneller, denn Bilder des Spiels sind schon vorab auf X entwischt.

Über Zero Company ist wenig bekannt, dessen Entwicklung zusammen mit Respawns Shooter und dem dritten Eintrag im Star Wars Jedi-Franchise angekündigt wurde. Es wird durch eine Produktionszusammenarbeit mit Bit Reactor erstellt, einem neuen Studio, das von Veteranen von XCOM- und Civilization-Studio Firaxis Games gegründet wurde. Respawn produziert das Spiel, während Bit Reactor die Entwicklung vorantreibt.