Ein neues rundenbasiertes Star Wars-Taktik-Spiel kommt!

Das Star Wars-Strategiespiel von Studio Bit Reactor und Jedi: Survivor’s Respawn wird nächsten Monat enthüllt.

Über das neue Star Wars

Am Samstag, den 19. April, werden die beiden Studios auf der Star Wars Celebration in Tokio, Japan, auf der Bühne auftreten, wo sie einen ersten Blick auf ihr „rundenbasiertes Star Wars-Taktikspiel“ werfen werden. Über das Spiel, das neben dem Shooter von Respawn und dem dritten Eintrag im Star Wars Jedi-Franchise angekündigt wurde, ist wenig bekannt. Das Strategiespiel wird durch eine Produktionszusammenarbeit mit Bit Reactor entwickelt, einem neuen Studio, das von Veteranen von XCOM und Civilization-Studio Firaxis Games gegründet wurde. Respawn produziert das neueste Star Wars-Strategiespiel, während Bit Reactor die Entwicklung des Titels leitet. Spannend, denn ein anderes Taktikspiel wird 2025 eingestampft!

„Die einzigartige Fähigkeit von Respawn, mit Spielern in Kontakt zu treten und außergewöhnliche Spielerlebnisse zu schaffen, ist in der Unterhaltung unübertroffen“, sagte Miele in einer Erklärung. „Wenn wir uns in den letzten Monaten das Portfolio von Respawn angesehen haben, ist klar, dass die Spiele, auf die unsere Spieler am meisten freuen, Jedi und Respawns umfangreiche Bibliothek mit eigenen Marken sind. Da wir dies wissen, haben wir beschlossen, uns von der frühen Entwicklung eines Star Wars FPS-Actionspiels zu entfernen, um unsere Bemühungen auf neue Projekte zu konzentrieren, die auf unseren eigenen Marken basieren, und gleichzeitig Unterstützung für bestehende Spiele bereitzustellen.“