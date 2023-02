Star Wars Visions Staffel 2 startet May the Fourth!

Disney+ und Lucasfilm haben verkündet, dass Star Wars: Visions Staffel 2 ihre Premiere am Star Wars Day (May the Fourth) feiert, exklusiv auf Disney+. Als Nachfolger der erfolgreichen, Emmy-nominierten Serie „Star Wars: Visionen“, werden mit den neun neuen Kurzfilmen, die in neun Studios auf der ganzen Welt entstanden sind, die Grenzen des Star Wars Geschichtenerzählens weiter überschritten. Durch die Verwendung aufregender Animationsstile aus einer Vielzahl von Ländern und Kulturen bietet die zweite Staffel eine dynamische, neue Perspektive auf den sagenumwobenen Mythos Star Wars.

Die Kurzfilme aus „Star Wars: Visionen“ Volume 2 entstanden in den folgenden, internationalen Animationsstudios: El Guiri (Spanien), Cartoon Saloon (Irland), Punkrobot (Chile), Aardman (Vereinigtes Königreich), Studio Mir (Südkorea), Studio La Cachette (Frankreich), 88 Pictures (Indien), D’art Shtajio (Japan) und Triggerfish (Südafrika). Der Kurzfilm von D’Art Shtajio’ entstand in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Ltd. (USA).