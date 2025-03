Star Wars: Knights of the Old Republic (PS5) ist nach wie vor in Arbeit

Das Remake von PS5s Star Wars: Knights of the Old Republic befindet sich noch in der Entwicklung, dies hat Entwickler Saber Interactive wiederholt.

Seit es im September 2021 als PS5-Konsolenexklusivtitel angekündigt wurde, wurde nichts vom KoTOR-Remake gesehen, und es gab widersprüchliche Berichte darüber, ob es sich noch in der aktiven Entwicklung befindet. Die Embracer-eigenen Studios Aspyr und Saber Interactive wurden beide genannt, dass sie im Mai 2022 an dem Spiel arbeiten werden, und es wurde später behauptet, dass der Space Marine 2-Entwickler Saber die Entwicklung des Remakes übernommen hat. Aber nein: Saber hat sich letztes Jahr von Embracer getrennt. Nach Behauptungen, dass die Entwicklung des KoTOR-Remakes gestoppt worden sei, sagte Saber-CEO Matthew Karch der Presse im letzten April, dass das Spiel „lebendig und gut“ sei.

Jetzt, nach einem weiteren Jahr des Schweigens rund um das Projekt, hat Karch erneut bekräftigt, dass an dem Star Wars-Spiel gearbeitet wird. In einem Gespräch sagte der Manager, dass sich KoTOR noch in der Entwicklung befindet, behauptete aber, er könne nicht mehr sagen. Ein PR-Vertreter erklärte dann, dass Saber es Star Wars-Besitzer Disney ermöglichen möchte, die Führung zu übernehmen, wenn es um Spiele geht, die mit den Charakteren dieses Unternehmens verbunden sind. Diese Woche sagte Saber COO Tim Willits auch in den sozialen Medien, dass an KoTOR noch gearbeitet wird. „Alles, worüber wir gesprochen haben, befindet sich noch in der Entwicklung. Wir werden Informationen über kommende Spiele teilen, wenn wir etwas Cooles zu teilen haben.“