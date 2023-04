Star Wars Jedi: Survivor – finaler Gameplay-Trailer vor dem Start veröffentlicht

Electronic Arts hat den letzten Gameplay-Trailer für Star Wars Jedi: Survivor vor seiner Veröffentlichung Ende dieses Monats gezeigt.

Über Survivor

Der Trailer zeigt Cal, wie er ein großartiges Lichtschwert schwingt und die Macht schleudert, aber auch den Helden, der nach all den Jahren nach Coruscant zurückkehrt. Coruscant, einst die Heimat des Jedi-Tempels, wurde seitdem in eine kaiserliche Festung umgewandelt. Cals Rückkehr an diesen Ort, wo er sah, wie die Jedi aus erster Hand ausgelöscht wurden, scheint ein äußerst emotionaler Moment zu sein. Zudem ist Coruscant eines der Ziele im Spiel, zwar nicht völlig frei erforschbar, aber dennoch spielbar. Sehr fein!