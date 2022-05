Star Wars Andor startet am 31.8.2022 auf Disney+

Gute Nachrichten für alle, die von Star Wars nicht genug bekommen – Ein erster Star Wars Andor Trailer wurde nun veröffentlicht, der am Ende den Start-Termin auf Disney+ verrät. Demnach ist es am 31.8.2022 so weit.

Worum geht’s?

Die Serie „Andor” erkundet die Star Wars-Galaxie aus einer neuen Perspektive und konzentriert sich auf Cassian Andors Reise, die ihn entdecken lässt, was er bewirken kann. Sie erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten darin verwickelt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll.