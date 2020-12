Star Trek Picard Staffel 1 ab 14.1.2021 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für alle Trekkies – Star Trek Picard Staffel 1 kommt am 14.1.2021 auf DVD und Blu-ray in den Handel. Somit kommen hierzulande auch alle, die kein Amazon Prime haben in den Genuss der neuen Star Trek-Serie. Auf dem Streamingportal ist die Serie seit geraumer Zeit erhältlich (wir berichteten).

Worum geht’s?

14 Jahre nach Captain Jean-Luc Picards Rückzug aus der Sternenflotte verkörpert Patrick Stewart erneut seine berühmteste Rolle. Nach der Zerstörung des Planeten Romulus muss Picard sich einer Reihe ungelöster Rätsel stellen, die seine Vergangenheit betreffen.

Das “STAR TREK: Picard”-Kreativteam aus Alex Kurtzman, Pulitzer-Preisträger Michael Chabon, Oscar-Gewinner Akiva Goldsman (“A Beautiful Mind”) und der renommierten “STAR TREK”-Romanautorin Kirsten Beyer konfrontiert den legendären Captain in einem neuen Abenteuer mit einer Heerschar gefährlicher Feinde. Eine Herausforderung, die er nur mit Unterstützung einer neuen Crew und der Mithilfe einiger alter Bekannter – Data, Riker und Seven of Nine – meistern kann.

Alle 10 Episoden der ersten Staffel auf 4 DVDs bzw. 3 Blu-rays.