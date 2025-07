Stalker 2 bekommt eigene PS5-Version später im Jahr 2025

Stalker 2 wird später in diesem Jahr für PlayStation 5 mit vielen Funktionen erscheinen, hat Entwickler GSC Game World angekündigt.

Stalker 2 auf PS5

Für die PlayStation 5-Version des beliebten Hardcore-Shooters wurde kein konkretes Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Die PS5-Version von Stalker 2: Heart of Chornobyl wird die PS5 DualSense-Funktionalität sowie PS5 Pro-Verbesserungen unterstützen, obwohl diese Funktionen noch nicht näher im Detail beschrieben wurden. Nach einem langwierigen und sehr herausfordernden Entwicklungszyklus, zu dem auch die teilweise Verlagerung von GSC Game World von Kiew in die Tschechische Republik nach der russischen Invasion in der Ukraine gehörte, wurde es ernst.

Denn im November 2024 wurde die postapokalyptische Shooter-Fortsetzung für Xbox Series X/S, PC und Game Pass veröffentlicht. Als das Spiel letztes Jahr zum ersten Mal veröffentlicht wurde, litt es unter weit verbreiteten Leistungsproblemen sowohl auf den PC- als auch auf der Xbox-Plattform. Seit der Veröffentlichung hat der Entwickler GSC Game World mehrere riesige Patches veröffentlicht, die darauf abzielen, buchstäblich Tausende von Problemen mit dem Spiel zu beheben. Freut ihr euch auf die Portierung auf die PS5-Konsole, und wenn ja, werdet ihr euch das Game holen?