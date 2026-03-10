St. Martins Therme & Lodge: Frühlingserwachen im Seewinkel

Während sich der Winter in vielen Regionen noch hartnäckig hält, dürft ihr rund um die St. Martins Therme & Lodge bereits den frühesten Frühling Österreichs erleben. In der weiten Steppenlandschaft des Seewinkels regt sich das Leben aktuell deutlich früher als im Rest des Landes. Für euch bedeutet das ein Zusammenspiel aus tiefgreifender Entspannung im Thermalwasser und einer erwachenden Flora und Fauna, die ihr direkt vor der Haustür beobachten könnt.

Die Natur schreibt hier momentan täglich neue Geschichten. Ihr könnt miterleben, wie Waldohreulen in der Dämmerung balzen, die ersten Kiebitze auf die Naturschutzflächen zurückkehren und Feldlerchen den Himmel mit ihrem Gesang füllen. Diese biologische Vielfalt ist im Seewinkel einzigartig: Mit rund 360 nachgewiesenen Vogelarten im gesamten Raum Neusiedler See bietet die Region eine Kulisse, die gleichermaßen berührt wie belebt.

Biologische Vielfalt als Kraftquelle

Hinter diesem Naturerlebnis steckt mehr als nur eine schöne Aussicht. Biolog:innen und Therapeut:innen der Lodge arbeiten Hand in Hand, um die regenerative Kraft der Umgebung für euch nutzbar zu machen. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass der Aufenthalt in artenreichen Landschaften Stresshormone reduziert und das Immunsystem stärkt. Nach den dunklen Wintermonaten hilft euch das Licht und die frische Luft dabei, die Serotoninproduktion anzukurbeln und neue Energie zu tanken.

Botanisch zeigt sich der Vorfrühling ebenfalls von seiner spannenden Seite. Ihr dürft die ersten blühenden Sal-Weiden entdecken, die als lebenswichtige Nahrungsquelle für Honigbienen dienen, oder das zarte Hungerblümchen auf den Trockenrasen suchen. Es ist eine Zeit des Übergangs, in der frühe Rückkehrer aus dem Süden auf die letzten Wintergäste treffen.

Ganzheitliche Regeneration

Um diese besondere Phase des Jahres voll auszukosten, könnt ihr auf spezielle Angebote zurückgreifen, die Naturerlebnis und Gesundheitskompetenz vereinen. Ihr dürft euch auf professionell geführte Touren mit Ranger:innen freuen, die euch die Geheimnisse der Steppe erklären, bevor ihr euch in die Wellness-Vielfalt der Therme zurückzieht. Das mineralstoffreiche Thermalwasser und regionale Kulinarik runden das Erlebnis ab und sorgen dafür, dass sich die Vitalität der Natur auch auf euer Wohlbefinden überträgt.

Wenn ihr bereit seid für den Aufbruch aus der winterlichen Starre, bietet euch der Seewinkel den idealen Ort für einen bewussten Start in den neuen Jahreszyklus.