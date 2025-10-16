Squirrel with a Gun: Kommt nun auch für Nintendo Switch 2

Maximum Entertainment und Dee Dee Creations werden am 18. November eine Switch-2-Version von Squirrel with a Gun veröffentlichen.

Mehr zu Squirrel with a Gun

Squirrel with a Gun startete erstmals für PC über Steam und Epic Games Store am 29. August 2024, gefolgt von PlayStation 5 und Xbox Series am 15. Oktober 2024. Worum geht’s bei diesem Game? Ihr entwickelt Sie als unangenehmstes Nagetier der Nachbarschaft ein Händchen (und eine Liebe?) für Verbrechen und Chaos auf der Jagd nach goldenen Eicheln in diesem verrückten Sandbox-Shooter und Puzzle-Plattformer. Kämpft mit Zahn, Klaue und Waffe, um einer geheimen unterirdischen Einrichtung zu entkommen und die feindlichen Agenten zu besiegen.