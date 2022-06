Square Enix: Neues Just Cause befindet sich in der Entwicklung

Ganz nebenbei hat Square Enix Infos zur Just Cause-Serie veröffentlicht. Natürlich kommt ein neuer Titel, lest hier mehr!

Über das neue Just Cause

Bei einem Briefing von Square Enix-Investoren wurde mal so eben beiläufig erwähnt, dass ein neues Just Cause-Spiel in der Entwicklung ist. Klar gibt es noch keine Details über das Spiel, aber es ist interessant zu sehen, wohin sich Square Enix ausrichten will. Immerhin gab es vor kurzem eine Art Rausverkauf von Studios und IPs, und so hat sich das Unternehmen erklärt, wohin die Reise gehen wird. Titel wie Just Cause, Life is Strange und Outriders waren einige der im Westen entwickelten Titel, an denen Square Enix festhalten wollte. Es ist also nicht ganz überraschend, dass sich eine neue Just Cause in der Entwicklung befindet. Der neueste Haupteintrag in der Serie ist Just Cause 4, das 2018 veröffentlicht wurde. Es ist also zeitlich ganz passend, dass hier für Nachschub gesorgt wird. Hier die Aussage im Detail:

“Unsere Materialien bieten einen Überblick und Details der Transaktion, und ihr Hauptzweck war eine Neuausrichtung unseres Portfolios”, heißt es im Briefing-Bericht, in dem der jüngste, überraschend billige Verkauf einer Auswahl von IP und Studios diskutiert wird. “Wir haben unsere Studio- und Titelportfolios insbesondere aus der Perspektive überarbeitet, unser Angebot an Online-Titeln, die wir für den nordamerikanischen und den europäischen Markt entwickeln, zu intensivieren. Wir wollen uns darauf konzentrieren, neue Titel zu schaffen, die unserer Strategie entsprechen, einschließlich solcher, die neues geistiges Eigentum nutzen. Die Just Cause-Franchise wird unser geistiges Eigentum bleiben, und wir sind dabei, einen neuen Titel in der Franchise zu entwickeln.”