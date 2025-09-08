Square Enix: Kingdom Hearts 4 und Final Fantasy 7 kommen gut voran

Final Fantasy-Kreativdirektor Tetsuya Nomura gab ein längst überfälliges Update zu Kingdom Hearts 4 und FF7 Remake Teil 3 – im Osten nichts Neues?

Mehr über Kingdom Hearts 4 und FF7

Er hat den Fans gesagt, dass sie geduldig sein sollen, um Neuigkeiten zu FF7 Remake Part 3 sowie dem verschollenen Kingdom Hearts 4 zu erfahren, und bestand darauf, dass beide Spiele hinter den Kulissen gut vorankommen. Kingdom Hearts 4 wurde während einer Veranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum von Kingdom Hearts im Jahr 2022 angekündigt, und seitdem wurden nur wenige Details und Screenshots geteilt. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass Final Fantasy 7 Remake Part 3 die Remake-Trilogie auf der aktuellen Konsolengeneration abschließen wird und sich Berichten zufolge seit mehr als zwei Jahren in der Entwicklung befindet. Während eines neuen Live-Streams, der von Aitaikimochi auf X übersetzt wurde, wurde Regisseur Nomura um ein Update zu den beiden Spielen gebeten und behauptete, dass sie gut vorankommen.

„Bezüglich Final Fantasy 7 Remake Teil 3 sagte [Co-Regisseur Motomu] Toriyama angeblich, dass wir um die Zeit des zweiten Jahrestages von FF7 Ever Crisis Neuigkeiten haben werden. Wir machen große Fortschritte im Spiel“, sagte er. „Ich kann nichts anderes sagen… aber wir machen tatsächlich viele Fortschritte mit dem Spiel. Wir haben bereits entschieden, wann wir die Ankündigung machen werden, und wir werden uns an diesen Zeitplan halten. Also mach dir keine Sorgen, aber bitte warte darauf.“ Er fügte hinzu: „In diesem Sode sehe ich viele Kommentare, die nach Kingdom Hearts 4 fragen. Wir machen große Fortschritte und gehen nach Plan. Also warten Sie bitte auf weitere Informationen darüber!“ Ihr seht also, wir sollen uns keine Gedanken machen und einfach nur warten. Was haltet ihr davon, dauert euch das Warten schon zu lang?