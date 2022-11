Sports Story erscheint im Dezember 2022 für Nintendo Switch

Sports Story, die Fortsetzung des Switch-exklsiven Golf Story (2017), wird noch im Dezember 2022 veröffentlicht.

Mehr zu Sports Story

Das Sport-RPG wurde während Nintendos Indie World Showcase im Dezember 2019 angekündigt und ursprünglich für die Veröffentlichung Mitte 2020 geplant, verzögerte sich aber aufgrund der “ehrgeizigen” Pläne des Entwicklers Sidebar Games. Das Spiel erweitert das golforientierte Original mit Tennis, Angeln, Dungeons, Minispielen und mehr. Golf Story erhielt nach seiner Veröffentlichung im September 2017 positive Kritiken und wurde dann für das beste Debüt und das beste Debüt-Indie-Spiel bei den GDC Awards und The Game Awards nominiert.

Das neue Veröffentlichungsfenster von Sports Story wurde während des neuesten Nintendo Indie World Showcase am Mittwoch bestätigt. “In diesem umfassenden Sport-RPG steigen Sie durch die Reihen der Sportwelt auf und beweisen Ihre Fähigkeiten auf dem Golfplatz, dem Tennisplatz und dem Fußballplatz”, heißt es in einer offiziellen Produktbeschreibung. “Wenn Sie Ihren sportlichen Rang erhöhen, werden Sie noch mehr Disziplinen freischalten, darunter BMX, Volleyball, Cricket und mehr. Aber im Spiel geht es nicht nur um Sport – steigen Sie in einen Zug oder Hubschrauber, um Dungeons, verlassene Ruinen und die geheimnisvollen Wildlands zu erkunden, oder lehnen Sie sich im Einkaufszentrum mit seinen täglichen Attraktionen, Sportgeschäften und Minispielen zurück.“