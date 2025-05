Splitgate 2: Offene Beta von Portal + Halo startet ab sofort

Die offene Beta von Splitgate 2 ist da, und kombiniert Mechaniken früherer Hit-Titel. Was erwartet uns dabei?

Zu Splitgate 2

In diesem Game erwarten euch mehrere Modi, und für die Community ist der wohl wichtigste Modus The Lab. Im Wesentlichen könnt ihr darin eigene Karten erstellen, der Modus wurde im ersten offenen Beta-Trailer ziemlich stark gezeigt. Das macht so ziemlich das, was der Name schon sagt: Ihr könnt darin eure ganz eigenen Karten und Spielmodi erstellen. Dabei dürft ihr sehr kreativ werden – ziemlich gut geeignet für ein Spiel, das Halo und Portal kombiniert! Dann gibt es die Rückkehr von Takedown, einem teambasierten Modus, bei dem, wenn ihr einen Gegner tötet, die Respawns eures Teams kürzer sind, aber wenn ihr getötet werdet, eure Respawns länger dauern. Wer es schafft, jeden Feind gleichzeitig zu besiegen, gewinnt!

Stadium 2.0, eine Überarbeitung der Karte aus dem Originalspiel, kommt auch mit der Beta. Es gibt auch neue Ansturmkarten für 24 Spieler, für diejenigen, die ein bisschen mehr Chaos mögen. Hunt the Devs wird auch aus der offenen Alpha zurückkehren, was nicht so sehr ein Modus, sondern eine Errungenschaft ist, die es zu erbringen ist. Obendrein sagt 1047 Games, dass „eine weitere massive Überraschung“ noch gezeigt werden muss, die enthüllt werden soll, sobald das Spiel 1.0 eintritt. Dafür gibt es noch kein Datum, aber der Spielerfortschritt ist dann übertragbar. Um sich für die Beta anzumelden, müsst ihr nur auf die offizielle Website des Spiels gehen und die Plattform eurer Wahl angeben. So einfach kann es gehen…