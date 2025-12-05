Splitgate 2 kommt im Dezember als SPLITGATE: Arena Reloaded

Der kostenlose, portalbasierte Arena-Shooter Splitgate 2 wird am 17. Dezember als SPLITGATE: Arena Reloaded veröffentlicht. Was erwartet uns?

Mehr zu SPLITGATE: Arena Reloaded

Das Game kommt für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam, Epic Games Store und Microsoft Store in neuer Form, so, wie es Entwickler 1047 Games angekündigt hat. 1047 Games kündigte auch eine bevorstehende Mini-Dokumentation an, die am 9. Dezember veröffentlicht wird, die die Entwicklung des nächsten Kapitels des Spiels aufzeichnen wird, einschließlich der „Widmung des Studios an das Arena-Genre und seine Annahme von weitreichenden Community-Inputs“.

„Splitgate war schon immer ein Liebesbrief an die Arena-Shooter, mit denen wir aufgewachsen sind“, sagte 1047 Games-Designdirektor Josh Watson in einer Pressemitteilung. „Wir haben hart daran gearbeitet, das Spiel von Grund auf neu aufzubauen, das Beste aus Splitgate 1 und Splitgate 2 zu machen, zu entfernen, was nicht funktioniert hat, und zu verfeinern, was funktioniert hat.“ Watson, der zuvor Game Director von Rocket League war, kam kurz nach dem Eintritt von Splitgate 2 Anfang 2025 zu 1047 Games.