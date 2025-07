Splitgate 2 kehrt in die Beta zurück, Bauernopfer Splitgate fällt Ende August

Nach einem enttäuschenden Steam-Start, bei dem die Spielerschaft weggebrochen ist, wagt das Splitgate 2-Studio 1047 Games ein Glücksspiel.

Bye, Splitgate 2

Dieses Roulette war schon für den Tod mehrerer Live-Service-Spiele verantwortlich, namentlich etwa Multiversus oder Crucible – und das heißt: Zurück ans Reißbrett. „Wir gehen zurück in die Beta“, erklärt das Studio in einem neuen Steam-Post. „Wir werden bis Anfang nächsten Jahres den Kopf unten halten und die wichtigsten Teile des Spiels wieder aufbauen, um den Geist dessen einzufangen, was Splitgate zu etwas Besonderem gemacht hat. Das bedeutet, den Fortschritt von Grund auf zu überarbeiten, mehr Portale zu unseren Karten hinzuzufügen, die Monetarisierung zu vereinfachen, sich auf die klassischen Spielmodi zu konzentrieren, nach denen Sie gefragt haben, und mehr, was wir bald teilen werden.“ Splitgate 2 „wird spielbar bleiben, und wir werden weiterhin Kapitel 3 sowie Korrekturen und Änderungen mit hoher Priorität versenden“, fügt 1047 etwas verwirrend hinzu. SteamDB zeigt, dass Splitgate 2 letzten Monat 25.785 gleichzeitige Spieler erreicht hat, aber ein stetiger Rückgang hat zu einem 24-Stunden-Hoch von 1.839 geführt – ein Rückgang von 93 %, je nach Tag und Uhrzeit.

Es ist nicht gut gelaufen, könnte man sagen. Oder wie 1047 es ausdeutete: „Wir sind einfach zu früh gestartet. Wir hatten ehrgeizige Ziele mit Splitgate 2, und in unserer Aufregung, es mit Ihnen zu teilen, haben wir mehr abgebissen, als wir kauen konnten. Wir haben bestimmte Funktionen überstürzt, einige dumme Fehler gemacht und vor allem – wir haben Ihnen nicht das polierte, mit Portalen gefüllte Chaos gegeben, in das Sie sich verliebt haben.“ Darüber hinaus kündigte das Studio an, dass „wir die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen haben, bestimmte Rollen zu reduzieren und unsere Ressourcen zu verlagern, um uns auf diese Überarbeitung zu konzentrieren“, und nur wenige Wochen nach den letzten Kürzungen noch mehr Menschen entlassen. Und um das Ganze abzurunden, „wir werden auch die originalen Splitgate-Server in einem Monat herunterfahren“, sagt 1047 Games. 1047 fordert die Fans „jetzt mehr denn je“ auf, das Spiel zu dem zu formen, was es anscheinend sein sollte, aber diese Masse an schlechten Nachrichten hat kein Vertrauen in der gesamten Community geweckt.