Splitgate 2 erscheint offiziell am 6. Juni 2025 mit Überraschung

Das kostenlose Shooter-Abenteuer Splitgate 2 wird offiziell am 6. Juni veröffentlicht, nach einer erfolgreichen Beta.

Zu Splitgate 2

Es wird auf einer ganzen Reihe von Plattformen verfügbar sein, einschließlich PC via Epic, Windows und Steam. Das Spiel wird auch auf Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 spielbar sein. Es ist kostenlos, mit optionalen Käufen im Spiel. Wie der Name es schon sagt, ist dies eine Fortsetzung des äußerst beliebten Arena-Shooters aus dem Jahre 2021. Sowohl das Original als auch die Fortsetzung bieten einen lustigen Gameplay-Hook. Wir können Portale erstellen und durch sie springen, um Feinde zu überraschen oder Orte schnell zu durchqueren. Ansonsten ist es ein Ego-Shooter, also stellt euch eine schöne Kombination aus Quake und Valves Portal vor.

Es gibt einen neuen Trailer anlässlich des offiziellen Starts, der sich auf die Geschichte konzentriert. Entwickler 1047 Games verspricht, dass es am 6. Juni eine „große Menge an Karten, Waffen und Modi“ geben wird. Es wurde auch angekündigt, dass alle Fortschritte, die während der Beta-Phase gemacht werden, auf die vollständige Veröffentlichung übertragen werden. Version 1.0 wird einen Karten-Editor und „so viel mehr“ enthalten. Zu dieser Sache sagt das Entwicklerteam, dass „eine Überraschung noch auf Lager ist“. Dies wird beim Summer Game Fest enthüllt – vielleicht wird aufgrund der Zeitnähe zum Release auch eine Nintendo Switch 2-Version angekündigt?