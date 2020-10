Spider-Verse Suit in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales verfügbar

Der Spider-Verse Suit hält Einzug in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Marvel veröffentlichte kürzlich ein mehrminütiges Featurette-Video zum Anzug mit viel neuem Gameplay.

Im Video sehen wir nicht nur neue Spielszenen aus Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Besonders ins Auge sticht die passend zum Spider-Verse Suit angepasste Animation. Sollte jemand also Spider-Man: Into the Spider-Verse noch nicht gesehen haben – btw.: unbedingt nachholen! – die stockenden, abgehackten Animationen liegen nicht etwa daran, das die PS5 mit dem neuen Spider-Man Game überfordert wäre, sondern daran, dass die Animationen, Bewegungen und – wie später im Video zu sehen – die „Twack“, „Knack“ und „Oooof“ Sprechblasen dem Film nachempfunden wurden.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales erscheint am 19.11. mit Launch der PlayStation 5.