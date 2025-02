Speedlink Piavo Pro Test: Ergonomie und Präzision zum Spitzenpreis

In der Packung befindet sich die Maus selbst, an deren unteren Seite der Empfänger versteckt ist, den ihr für die Verbindungsherstellung der kabellosen Maus mit eurem PC braucht. Zudem findet ihr im Karton noch eine Bedienungsanleitung und ein USB-C-Ladekabel, mit dem ihr die Maus wieder aufladen könnt. Was mir an dieser Stelle schon sehr gut gefällt ist, dass die Maus in einem Karton mit Kartoneinlage und ohne Plastik im Inneren daherkommt. Zudem gefällt es mir, dass die Maus nicht durch eine Batterie, sondern durch einen Akku mit Energie versorgt wird. Hier ein Unboxing-Video, in dem ihr auch das mitgetestete Vellu Mauspad mit Handauflage seht.

Die Speedlink Piavo (Pro) ist eine ergonomische Maus, die speziell für Nutzer:innen entwickelt wurde, die viel am Computer arbeiten und dabei Wert auf Komfort legen. In diesem Testbericht werden die wichtigsten Eigenschaften der Maus untersucht, einschließlich ihres Designs, der Handhabung und ihrer Funktionalität.

Erster Eindruck

Die Speedlink Piavo (Pro) überzeugt auf den ersten Blick durch ihr modernes und zugleich funktionales Design. Die Maus ist in einer matten Oberfläche gehalten, die angenehme Haptik bietet und vor allem gegen Fingerabdrücke resistent ist. Sie ist in einer klassischen, ergonomischen Form gehalten, die sich gut an die Hand anpasst und die natürliche Handhaltung fördert. Besonders hervorzuheben ist die geschwungene Form, die eine komfortable Handhaltung ermöglicht und Druckstellen sowie Ermüdungserscheinungen auch bei längerem Gebrauch verhindert.

Die Maustasten haben einen angenehmen Druckpunkt, der sich weder zu hart noch zu weich anfühlt. Auch nach längerem Gebrauch bleibt die Handhaltung komfortabel und es treten keine nennenswerten Ermüdungserscheinungen auf. Allerdings finde ich die Maus etwas größer als herkömmliche Mäuse, was für größere Hände von Vorteil ist, aber für Nutzer:innen mit kleineren Händen eventuell etwas unhandlich wirken könnte.

Ich war anfangs skeptisch, ob ich mich umgewöhnen kann, da ich Jahrzehnte klassische Mäuse gewohnt war. Da ich aber schon mehrmals die Empfehlung von meiner Physiotherapeutin bekommen habe, es einmal auszuprobieren, habe ich es nun gemacht und ich muss gestehen, dass die Umstellung in wenigen Stunden erledigt war und es sich jetzt komisch anfühlt, wieder eine klassische Maus in der Hand zu halten. Was ich damit sagen will: Keine Angst, probiert es gerne aus! Vor allem eure Nervenbahnen werden es euch danken. Dazu gleich mehr.

Warum eine ergonomische Maus?

Eine ergonomische Maus ist besonders sinnvoll, weil sie dazu beiträgt, die Belastung und den Stress auf Handgelenke und Finger zu reduzieren. Wenn man viel am Computer arbeitet, kann eine herkömmliche Maus, die nicht gut an die natürliche Handhaltung angepasst ist, zu Schmerzen und Verspannungen führen. Dies kann langfristig zu Beschwerden wie Karpaltunnelsyndrom, Sehnenscheidenentzündungen oder anderen muskulären Problemen führen.

Eine ergonomische Maus wurde speziell entwickelt, um die Hand in einer neutraleren Position zu halten. Dadurch werden ungünstige Drehbewegungen und Überlastungen vermieden, was die Gefahr von Überlastungsschäden verringert. Sie sorgt für eine natürlichere Handhaltung, die die Gelenke schont und die Muskulatur entlastet, was zu mehr Komfort und weniger Ermüdung bei längeren Computer-Sessions führt.

Durch eine bessere Ergonomie wird die Produktivität ebenfalls gesteigert, da ihr weniger Pausen wegen Unwohlsein oder Schmerzen einlegen müssen. Eine ergonomische Maus ist also nicht nur gut für die Gesundheit, sondern fördert auch eine effizientere und angenehme Arbeitsweise.

Was ihr noch über die Piavo (Pro) wissen müsst

Ein zentrales Merkmal der Speedlink Piavo (Pro) ist ihre Ergonomie. Die Maus ist so konstruiert, dass sie den Handballen und die Finger in einer natürlichen Position hält. Dies sorgt für eine Entlastung der Handgelenke und verringert die Belastung der Sehnen, was insbesondere von Vorteil ist, wenn ihr täglich viele Stunden am Computer verbringt. Die seitlichen Gummigriffe bieten zusätzlichen Halt und verhindern ein Abrutschen.

Die Speedlink Piavo ist mit fünf Tasten ausgestattet, darunter die klassischen Links- und Rechtstasten, das Scrollrad sowie zwei seitliche Daumentasten. Diese zusätzlichen Tasten lassen sich individuell konfigurieren, um gängige Funktionen zu vereinfachen, was besonders bei der Verwendung von Software wie Textverarbeitungsprogrammen oder Grafiktools von Vorteil ist. Das Scrollrad ist sehr präzise und läuft sanft, was das Surfen im Internet und das Arbeiten mit großen Dokumenten erleichtert.

Die Maus funktioniert mit einem optischen Sensor, der eine DPI von bis zu 3200dpi (interpoliert) bietet – die DPI-Einstellungen könnt ihr – wie auch anderes – via Software anpassen.