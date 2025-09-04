soundcore: Schlafkopfhörer, Beamer und Audio-Innovationen auf der IFA 2025

Die Markenstruktur bei Anker Innovations wird vereinfacht, und die Entertainment-Marke Nebula geht in soundcore über. Ihr könnt euch im Zuge der IFA 2025 auf zwei spannende Neuheiten freuen: die soundcore Sleep A30 Schlafkopfhörer und das Heimkino-Paket soundcore Nebula X1 Pro.

IFA 2025 souncore Innovationen im Überblick

Schlafen wie nie zuvor: soundcore Sleep A30

Die soundcore Sleep A30 wurden speziell für eine ungestörte Nachtruhe entwickelt. Das smarte Active Noise Cancelling (ANC) filtert gezielt störende Geräusche. Ein spezielles Klangmuster maskiert Schnarchgeräusche des Partners. Mit einer Akkulaufzeit von neun Stunden und der Möglichkeit, sie über das Case fünfmal aufzuladen, habt ihr insgesamt 45 Stunden Ruhe.

Die Brainwave Audio-Technologie mit binauralen Klängen sorgt für eine tiefere Entspannung. Am Morgen danach gibt das Schlaf-Monitoring einen Überblick über die Qualität eurer Nacht. Das ultraleichte und ergonomische Design der Sleep A30 macht sie kaum spürbar, und die praktische Ortungsfunktion hilft euch, sie wiederzufinden.

Fokus bei der Arbeit: soundcore Work

Der soundcore Work ist ein kleiner Audiorekorder-Knopf, der lange Diskussionen aufnimmt und KI-gestützt zusammenfasst. Die automatische Transkription erfasst jedes Wort, und dank der Identifikation einzelner Sprecherinnen und Sprecher müsst ihr Meetings nicht mehr nachbearbeiten. Alle Daten bleiben lokal, ohne Cloud-Speicherung, was den soundcore Work zu einem vertraulichen Helfer für euren Arbeitsalltag macht.

Entertainment in Perfektion: soundcore Nebula X1 Pro

Passend zum neuen Markennamen für den Home-Entertainment-Bereich bringt soundcore den bislang stärksten Beamer auf den Markt: den soundcore Nebula X1 Pro. Mit seiner patentierten 4K Triple-Laser-Technologie und 3.500 ANSI Lumen verwandelt er euer Wohnzimmer in einen Kinosaal. Bilder lassen sich bis zu 300 Zoll groß und gestochen scharf projizieren.

Der Weg zum perfekten Seherlebnis ist unkompliziert: Fokus, Winkel, Trapezkorrektur und optimale Größe stellt der X1 Pro automatisch ein. Ein integriertes Gimbal sorgt für eine flexible Ausrichtung. Ein abnehmbares 7.1.4-System umhüllt euch mit einem wuchtigen Sound, der dank Dolby Atmos® und Dolby Audio® auch von oben kommt. Die FlexWave™-Technologie passt den Klang intelligent an die Raumakustik an. Google TV ist direkt integriert, und die Netflix-App ist schon vorinstalliert.