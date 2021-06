Soundcore Life P3 vorgestellt: True Wireless Earbuds für den Alltag

Mit den Soundcore Life P3-Earbuds kommen nützliche Funktionen zu einem vertretbaren Preis. Lest hier mehr, was die neuen Ohrhörer so alles bieten!

Über die Soundcore Life P3

Soundcore stellt die nächste Generation der Life True-Wireless-Earbudslinie vor, die Soundcore Life P3, die mit aktiver Multimode-Geräuschunterdrückung (ANC), Transparenz und kabellosem Laden ausgestattet sind. Mit ihren 11-mm-Treibern und der BassUp-Technologie reproduzieren die Life P3 die tiefsten Basstöne in Pop- oder Dance-Musik, während sie auch die hellen Höhen eines Beckens, einer Flöte oder von Saiteninstrumenten wiedergeben. Über die App bieten die Life P3 drei Modi zur Geräuschunterdrückung, darunter den starken Transportmodus, um tieffrequente Geräusche aus Flugzeugen, Zügen oder Stadtbussen auszublenden.

Außerdem gibt es den Outdoor-Modus, der Straßengeräusche ausblendet, sowie den Indoor-Modus, der dabei hilft, Stimmen auszublenden, die üblicherweise in einem Büro oder in einem Café vorkommen. Die Life P3 bieten außerdem zahlreiche zusätzliche Funktionen für den Alltag, darunter sechs Mikrofone für kristallklare Anrufe, einen Gaming-Modus, der die Soundeffekte in Spielen hervorhebt, einen Schlafmodus, der weißes Rauschen abspielt, um euch beim Einschlafen zu helfen, einen Tip-Fit-Modus, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten, und schließlich einen neuen “Find Your Earbuds”-Modus, der ein hochfrequentes Geräusch abgibt, damit die Ohrhörer leichter gefunden werden.

Die Soundcore Life P3 werden zwischen dem 10. Juni und dem 5. Juli um 79,99 Euro zur offiziellen Vorbestellung verfügbar sein. Schnellentschlossene können einen 25 %-Frühbucherrabatt abstauben.