soundcore Boom 3i Test: Schwimmt, basst und hat Luft

Erwartet uns mit dem soundcore Boom 3i der ultimative Outdoor-Begleiter mit schwimmenden Qualitäten? Wir berichteten bereits vorab vom etwas anderen Speaker!

Über den soundcore Boom 3i

Klein, robust und überraschend kraftvoll: Der soundcore Boom 3i verspricht, der perfekte Begleiter für alle Abenteuer zu werden. Ob am Pool, Strand oder beim Camping – dieser kompakte Bluetooth-Lautsprecher soll dort funktionieren, wo andere längst den Geist aufgegeben haben. Auf der offiziellen Website des Produkts sehen wir soundcores neuesten Streich in der kompakten Outdoor-Lautsprecher-Kategorie. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,99 Euro positioniert sich der Speaker im hart umkämpften Mittelklasse-Segment. Was ihn von der Masse abheben soll? Eine Kombination aus echter Schwimmfähigkeit, RGB-Beleuchtung, 50 Watt Ausgangsleistung und einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden.

Besonders spannend: Anders als viele Konkurrenten, die zwar wasserdicht sind, aber beim Schwimmen umkippen oder gedämpft klingen, wurde der Boom 3i so konstruiert, dass er stabil an der Wasseroberfläche treibt und dabei die Lautsprecher nach oben gerichtet bleiben. Das klingt nach einem cleveren Alleinstellungsmerkmal – aber funktioniert es auch in der Praxis? Weiters sind die Abmessungen des Bluetooth-Lautsprechers echt interessant gehalten: Während andere Geräte wesentlich wuchtiger sind und sich auch entsprechend präsentieren, ist dieses soundcore-Produkt in der Größe einer 0,75 Liter-Wasserflasche oder ähnlich angesiedelt. Dementsprechend leicht geht das Gerät in eine Tasche und ist schnell mit von der Partie.

Der erste Eindruck

Schon beim Auspacken wird klar: Hier hat jemand mitgedacht. Der Boom 3i kommt in einer kompakten, aber soliden Verpackung mit einem abnehmbaren Tragegurt und einem USB-C-Ladekabel. Mit Abmessungen von 210 × 85 × 78,5 mm ist er gerade mal so groß wie eine 0,75-Liter-Wasserflasche – und bringt dabei 783 Gramm auf die Waage. Das fühlt sich gerade richtig an, entpuppt sich dann im weiteren Verlauf des Tests als Vorteil: Die hohe Dichte sorgt für die versprochene Schwimmstabilität. Alles in Ordnung!

Die Verarbeitung macht einen durchwegs soliden Eindruck. Das Gehäuse besteht aus robustem Polycarbonat mit gummierten Endkappen, die Stürze aus bis zu einem Meter Höhe problemlos verkraften sollen. Die IP68-Zertifizierung verspricht nicht nur Wasserdichtigkeit, sondern auch kompletten Staubschutz. Besonders beeindruckend: soundcore bewirbt eine 5-fache Salzwasserresistenz im Vergleich zum Branchenstandard – das konnten wir jetzt so nicht testen, klingt aber cool. Seht selbst!