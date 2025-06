soundcore Boom 3i angekündigt: Eine neue Ära bei Outdoor-Speakern

Der soundcore Boom 3i verspricht, etwas zu tun, was kein anderer Bluetooth-Lautsprecher kann. Spannend!

Damit nicht genug, er leiht sich auch einen raffinierten Trick von der Apple Watch aus. Fangen wir aber am Anfang an: Der Boom 3i verspricht eine perfekte Wiedergabe, auch wenn er auf dem Wasser schwimmt, selbst wenn es Wellen gibt: Das Versprechen lautet „keine Verzerrung, kein Sinken – nur lautes, klares Audio für Kajakfahren, Poolpartys und jedes Wasserabenteuer“. Grundsätzlich ist das Gerät nämlich so gewichtet, dass es im Wasser schwimmt, aber das Lautsprechergitter zeigt nach oben. Es ist extrem salzwasserresistent und das auch in bis zu einem Meter Tiefe. Es verfügt jedoch über eine 96-dB-Notfallalarmfunktion, die wir verwenden können, um Hilfe zu erhalten, wenn wir irgendwo gestrandet sein sollten – auch als Mikrofon kann das Produkt verwendet werden, damit ihr mit erhöhter Lautstärke auf euch aufmerksam machen könnt.

Der Soundcore Boom 3i verfügt über das, was Anker Buzz Clean nennt, und entfernt Sand und Wasser auf den Lautsprechern. Wie? Die Membranen werden kraftvoll hin- und hergeschoben, ganz ähnlich wie die Apple Watch Wasser aus ihren Lautsprechern mit Vibrationen laufen lässt. Die Leistung beträgt 50 W, mit einem Bass-Boost von bis zu 56 Hz, und die Akkulaufzeit beträgt 16 Stunden. Und neben dem Soundtrack zu einer Poolparty kann es dank seiner rhythmussynchronisierten Lichter auch aufleuchten. Der 3i sieht aus, als wäre er ein lohnendes Upgrade für all jene Leute, die einen echten Outdoor-Lautsprecher wollen. Bislang ist der soundcore Boom 3i ausschließlich in Kanada zu einem Einführungspreis von 189 CA$ (ca. 120,- Euro) erhältlich. Wie es in anderen Ländern, beispielsweise dem unseren, sein wird, wird erst noch ausgetüftelt!