Soul Hackers 2 Test (oder Cyber-Mädl versus Dämonen)

Um dieser Bedrohung Einhalt zu gebieten erschafft der nahezu allwissender Supercomputer Aion 2 Abbilder von sich selbst in menschlicher Form. Die beiden Mädls Ringo und Figue – neben krassen übermenschlichen Fähigkeiten ihrer KI auch mit menschlichen Gefühlen ausgestattet – sollen die Träger der verbliebenen Bündnisse vor unserem Widersacher ausfindig machen und so das Ende der Welt abwenden. Wir starten in das Game also als Ringo in einem Speicherbezirk Tokios, während Figue uns als Support-Einheit durch Hinweise, Navigation Unterstützung liefert.

Nun steigen wir in das tatsächliche Spiel ein. In wenigen Augenblicken werden uns kurz und bündig die Rahmenbedingungen – sowie Handlung für die weiteren 10 bis 20 Stunden mitgegeben: die Welt steht wieder einmal vor dem Abgrund. Phantombünde streiten im Tokio des 21. Jahrhunderts ob ihrer unterschiedlichen weltlichen Philosophien um die Vormachtstellung. Einer davon will unter der Führung der “Eisernen Maske” das ultimative Böse beschwören, die Welt somit vernichten und aus der Asche neu aufbauen. Dies gelingt ihnen, indem sie 5 spirituelle Strömungen in den Farben des Regenbogens – genannt Bündnisse – vereinen. Zum Start des Spiels hält Eiserne Maske bereits 2 in seinen Händen.

Von Soul Hackers – einem weiteren Spinoff aus dem SMT-Universum – hatte ich bis vor dem Sommer allerdings noch überhaupt noch nie gehört. Aber natürlich war meine Neugier aufs neue geweckt. Soul Hackers: der Name betrat im Jahr 1999 erstmals die große JRPG-Bühne. Damals erschien nämlich der erste Teil. Im Kern war das Spiel ein waschechter Ableger seines Franchise, konnte aber etwa mit einem Cyberpunk-Setting und ein paar Abwandlungen im Kampfsystem eigene Nadelstiche setzen. Anders als etwa bei Persona oder Shin Megami Tensei blieb es bis vor kurzem jedoch bei diesem Experiment. Bis der Nachfolger am 26. August 2022 mitten in der Gamescom-Woche released wurde. Passend zum Sommerloch musste ich mir Spiel einfach anschauen.

Gleich vorweg: ich würde mich selbst als großen Fan der Persona-Reihe bezeichnen. Egal ob mein persönlicher Favorit aus dem Franchise (Persona 5 Royal), Persona 4 Golden oder der bald auch für die aktuelle Konsolen-Generation erscheinende dritte Teil der Reihe Persona 3 FES – sie alle gehören für mich mit zum besten, was das Genre JRPG seit den 2000er Jahren hervorgebracht hat. Diese Spinoff-Games aus dem Shin Megami Tensei-Universum entfachten auch mein Interesse an der Hauptreihe. Und obwohl auch diese Spielmechanisch prinzpiell richtig gut funktioniert, fehlten mir etwa beim neuesten Teil von 2021 die charakterliche Tiefe, eine abgedrehte Story und ein ins Ohr gehender Soundtrack. Kurz gesagt: einfach der Style!

Gefangen im schwachen Körper

“Ganz ehrlich, hätte uns Aion nicht eine adäquatere Ausstattung geben könne als diesen menschlichen Körper? Meine Übersicht ist so eingeschränkt, nur mit diesen 2 Ports!” – Ringo. Aber natürlich muss die Top-Secret Mission der KI auch unter allen Umständen geheim bleiben und die Bevölkerung darf davon keinen Wind bekommen. Menschliche Hüllen sind daher scheinbar einfach notwendig. Ringo ist dennoch nicht überzeugt und es ist als Spieler schon interessant, in die Rolle einer KI zu schlüpfen, welche ihre Hülle als gewaltige Einschränkung empfindet.

Es beginnt zu regnen. “Wow, verrückt! Ich kann fühlen wie meine Haut auf die Tropfen reagiert. Das ist so weird und schauderlich an”. An dieser Stelle passt alles gesamtheitlich einfach super gut zusammen. Der Spannungsaufbau ist on point, ebenso das Setting und der Sound insgesamt. So Cyberpunk-typsich philosophisch deep wird es jedoch im weiteren Spielverlauf nur noch selten. Ringo nimmt ihre Rolle als “Mensch” zwar an und versucht sich damit anzufreunden. Sie versucht sogar, währen der weiteren Reise das humanoide Verhalten anhand ihrer Mitstreiter zu verstehen und daran teilzuhaben. Viel zu schnell hat man als Zocker allerdings das Gefühl, dass es sich eher um einen Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten handelt. Weniger um eine KI, die in einen Körper gezwängt wurde und auf Basis der Berechnungen rational und weniger emotional handelt.

Ein Fest für Sammler und Optimierer

Als Ringo machen wir uns also auf den Weg, die Bündiss-Träger vor Eiserne Maske zu erreichen. Dämonen stellen sich uns dabei Serien-typisch in den Weg. Wir kämpfen uns daher erstmal durch den Speicherbezirk. Das System dahinter ist grundlegend ident zu jenem aus den anderen Shin Megami Tensei Spielen: in Runden-basierten Fights versuchen wir die Schwächen unserer Gegner auszunutzen und sie so auszuschalten. Bei getroffener Schwäche bekommen wir in Soul Hackers 2 am Ende des Turns sogar noch die Möglichkeit auf einen mächtigen Zusatz-Angriff. Diser fällt umso stärker aus, je mehr Schwachpunkte wir zuvor getroffen haben.

Auf unserer Mission stellen sich uns eine ganze Reihe an unterschiedlichen Wesen aus diversen Mythologien und Religionen in den Weg – allesamt mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Prinzipiell funktioniert das Kampfsystem genauso hervorragend wie in jedem anderen Game aus dem Franchise. Es macht Spaß, wenn man zum ersten Mal gegen einen neuen Gegner-Typ antritt und erstmal herausfinden muss, gegen welche Element dieser jetzt wehrlos sein könnte. Welche Schlüsse kann man zum Beispiel allein aufgrund dessen Aussehen treffen? “Ah! Den Typ kenne ich doch noch aus Persona! Warte, was hatte der nochmal als Schwachpunkt?!”

Da die Gegner mit jedem neuen Dungeon variantenreich neu zusammengestellt werden, wird einem in den Kämpfen per se schon einmal nie fad. Immer dann, wenn ein Areal beginnt langweilig zu werden, ist dieser Abschnitt auch schon wieder zu Ende und wir haben es im neuen Gebiet gleich wieder mit komplett anderen Dämonen zu tun. Und sollte uns der Kampf irgendwann doch einmal fade werden, können wir diesen praktischerweise auch einfach aus dem Weg gehen.

Auch bei den zahlreichen einmaligen Kämpfen gegen besonders starke Gegner sowie Bossie, haben sich die Entwickler von ATLUS etwas einfallen lassen. Die Gefechte wirken immer etwas anders und ohne die richtige Taktik hat man als Spieler auf einem höheren Schwierigkeitsgrad schnell verloren. Gerade deshalb ist die richtige Vorbereitung auf einen Fight das A und O in Soul Hackers 2. Neben kleinen taktischen Spielereinen wie dem Überfall von Gegnern (das erlaubt uns einen Zusatz-Angriff zu Beginn des Kampfes, bevor die eigentliche Runde losgeht) greifen wir als Spieler deshalb auch auf das JRPG-typische Mikro-Management in Menüs zurück. Aber keine Angst, dieses ist im Game auf ein notwendiges, überschaubares Maß reduziert.

Für jeden unserer eigenen Party-Member (derer sind es im gesamten Spielverlauf immer 4) stehen uns eine Handvoll Ausrüstungs-Möglichkeiten zur Verfügung. Ringo als unser Starter braucht einen Dämonen ausgerüstet, mit dessen Hilfe sie im Kampf angreifen kann. Der Dämon kann vor und während dem Gefecht ausgetauscht werden. Jeder Mitstreiter bringt jedoch nur eine eigene Klasse und daher ein eingeschränktes Skillset mit. Gegen manche Gegner ist daher Ringos Starter-Pokémon mit der Klasse Elektro daher nicht immer im Vorteil. Aber natürlich können unsere Dämonen auch im Spielverlauf miteinander fusioniert werden. Optimierer kommen vor allem hier auf ihre Kosten. Welches Wesen soll nun mit welchem vereint werden soll, damit am Ende ein noch stärkerer Fighter mit dem ultimativen Skillset herausspringt?

Neben dem Slot für den eingesetzten Dämonen steht uns zum Beispiel noch Slots für die Ausrüstung unseres Charakters zur Verfügung. Ein Slot wird dabei verwendet, um die Fähigkeiten unseres Pokémon zu verstärken (etwa 20 Prozent mehr Schaden auf Feuer-Skills). Der andere Slot wird verwendet um Ringo und ihre Gefährten selbst noch stärker zu machen (etwa 100 Punkte zusätzlich an Hitpoints). All diese Slots wollen natürlich auch mit dem bestmöglichen Item befüllt werden. Und daher können wir im Spielverlauf auch nach Belieben in Tokio auf große Shoppingtour gehen. Im Mode-Salon kleiden wir uns mit trendigen Jacken und Boots ein, die uns wie erwähnt einen Boost auf die Charakterwerte verleihen. In einer Bar können wir neben netten, kleinen Gesprächen mit unserer Crew auch neue Rezepte einkaufen. Diese verleihen uns als Vorbereitung auf den Kampf zusätzliche Boni. Im Distrikt der Phantombünde können wir außerdem unsere Waffen an sich upgraden, sodass deren Wirkung massiv verstärkt wird.