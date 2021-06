Sony stellt Playstation 5 Abwärtskompatibilität vor

Über das vorgestellte Feature könnt ihr nahezu alle der über 4000 Games umfassenden Playstation 4 Spielesammlung auch auf der PS5 erleben. Die Liste an Titeln für die das nicht gilt ist sehr überschaubar und umfasst auch keine Top-Titel. Zudem wurden einige Last-Gen-Titel noch einmal für die aktuelle Generation optimiert und profitieren so vom Game Boost der PS5 (höhere Bildfrequenz). Nicht auf der Playstation 5 verfügbaren Games werden übrigens im Playstation Store mit “Spielbar auf: nur PS4” gekennzeichnet.

Nachdem diese fehlende Funktionalität bisher für viel Fankritik gesorgt hat, stellt Sony nun doch die Playstation 5 Abwärtskompatibilität vor. Mit diesem Feature seid ihr in der Lage, eure aktuelle Playstation 4 Spielesammlung auch auf der Next-Gen-Konsole zu zocken. Zusätzlich zum unten verlinkten Ankündigungstrailer haben wir die Details in diesem Beitrag für euch zusammengefasst. Ebenfalls beantworten wir Fragen, die euch im Zuge dieser Ankündigung wohl unter den Fingernägeln brennen.

Q&A zur Abwärtskompatibilität für PS4 Games

Können die Discs von PS4 Games auch auf der Playstation 5 abgespielt werden?

Insofern es sich bei eurer Playstation 5 nicht um eine Digital Edition handelt – ja. Starten könnt ihr die Games auch wie bisher auf der Playstion 4 über das Menü. Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Disk während der gesamten Nutzung der Anwendung in der Konsole befindet.

Wie übertrage ich meine digitalen PS4 Games auf die Playstation 5?

Dafür gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten. Entweder ihr übertragt die Spiele und Spieldaten über WLAN an die Playstation 5. Oder ihr kopiert die Daten über ein externes Speichermedium. Bedenkt hierbei, dass externe Festplatten etwa für die Nutzung mit einer Playstation 4 und 5 formattiert werden müssen.

Erst danach könnt ihr mit die Daten übertragen, habt dann allerdings auf eurer Playstation 5 einen erweiterten Speicher zur Verfügung. Der limitierte Speicher ist bis dato ein ebenso großer Kritikpunkt der Fans an Sony wie es die bisher fehlende Abwärtskompatibilität war. Alternativ zur Übertragung der Spiele von einer Konsole auf eine andere könnt ihr die Anwendung auch einfach auf eurer Next-Gen-Konsole erneut installieren.

Wie installiere ich mein digitales PS4 Game auf der Playstation 5?

Das passiert genauso wie bereits auf der Playstation 4 – nämlich über die Bibliothek. Nachdem ihr in dieser ein Game ausgewählt habt wird dieses heruntergeladen. Je nach Anwendung könnt ihr mit dem Zocken zeitnah schon loslegen, auch wenn das Programm noch gar nicht vollständig heruntergeladen wurde.

Können PS4 Games weiterhin auf eine PS5 Version geupgraded werden?

Natürlich steht euch dieses Feature auch weiterhin zur Verfügung. Bedenkt im Hinblick auf dieses Feature, dass eine reine Installation eines PS4 Titels auf der Playstation 5 nicht gleichzusetzen ist mit einem Upgrade eines Titels auf die Next-Gen-Version. Auf die PS5 optimierte Features wie die Kontroller-Sensitivität stehen euch erst mit einem Upgrade zur Verfügung.

Welche Kontroller sind mit der Playstation 5 kompatibel?

Ihr könnt eure Playstation 4 Games auf der PS5 auch mit eurem DualShock-Controller zocken. Dieser wird von der neuen Hardware unterstützt – allerdings eben nur für Playstation 4 Titel. Next-Gen-Spiele könnt ihr auch nur mit dem DualSense-Controller zocken. Gamepads von Drittanbietern werden auf der Playstation 5 zudem möglicherweise nicht unterstützt.

Werden neben den PS4 Games auch Playstation 3 Spiele unterstützt?

Nein. Von Sony wurde bekannt gegeben, dass es zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant ist, Playstation 3 Games auf der Next-Gen-Konsole spielen zu können. Der japanische Konzern verfolgt hier seit Jahren eine andere Strategie. Erfolgreiche PS3-Titel wie etwa die Uncharted-Trilogie rund um Nathan Drake oder Ellies Abenteuer in The Last of Us werden für die aktuellen Konsolen neu aufgelegt.

Hier geht es zu unserem Test von The Last of Us Remastered auf der Playstation 4. Weitere Informationen zur Playstation 5 Abwärtskompatibilität findet ihr auf der offiziellen Playstation Website.