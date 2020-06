Sony PS5: Was wir bis jetzt wissen

Was ist alles über Sonys PS5 bereits bekannt? Nachdem nun aus aktuellem Anlass das Sony-Event mit Gameplay-Szenen verschoben wurde, helfen wir aus.

Man kann fast gar nicht hinterherkommen, wie viel Aufhebens bislang über eigentlich ausschließlich technische Ankündigungen gemacht wurde. Es wurde über Teraflops diskutiert (was ist das eigentlich?), die Xbox soll davon um 20 Prozent mehr liefern als Sonys Konsole. Dass aber beide Konsolen zumindest auf dem Stand einer NVIDIA GTX 1080 Ti operieren sollen, ist angesichts der bisherigen Preispolitik um die 400 Euro bemerkenswert. Bis zu 8K-Auflösung wird unterstützt (wer kann sich bitte ein TV-Gerät um 15.000 Euro leisten), und auch 3D-Audio wird bei der PS5 ganz groß. Heimkino, nur ohne Heimkino-Anlage? Der Fanboy in mir freut sich gewaltig!

Über die PS5-Hardware

Nach der letzten Ankündigung, die wie gesagt doch sehr technik-lastig war, hat sich der Staub dann ein wenig gelegt. Die neueste Konsole von Sony bietet so wie die Xbox Series X die neuesten AMD-Achtkernprozessoren, genügend Arbeitsspeicher und eine SSD. Allerdings soll das Hauptaugenmerk auf dem Speichermedium liegen, eigentlich eine fade Angelegenheit. Nicht so der Nutzen: Sie soll so schnell sein, dass Ladezeiten so gut wie verschwinden. Anders als in Spielen, die solche Ladezeiten mehr schlecht als recht versteckten (ich sehe dich, Final Fantasy 15 mit den engen Passagen), wird es wohl dieses Mal möglich.

PC-SpielerInnen hätten zwar die Hardware, aber die Spiele sind nicht darauf ausgelegt! Damit nicht genug, die Sony-Ingenieure rühmen sich auch damit, viel Budget für die Kühlung des Systems eingeplant zu haben. Während die Microsoft-Konsole auf einem fixen Takt läuft (3,8 GHz), kann die Sony-Implementation wohl je nach Auslastung mit dem Takt nach oben oder nach unten. Das kennen alle, die den eigenen PC mal im Task-Manager beobachtet haben, wie hoch der Takt ist – längst gängige Praxis bei aktuellen Intel- und AMD-Prozessoren. Der neue Controller soll noch mehr haptisches Feedback bieten, das klingt nach einem tollen Gesamtpaket.

Software und Spiele

Im Vorfeld des Launchs der Sony PS5 wurde natürlich schon viel diskutiert. David hat schon im Januar 2020 das Gerücht aufgegriffen, dass es extrem viele Exklusivtitel für die neue Konsole geben soll. Während aber Titel wie Horizon: Zero Dawn 2, Uncharted 5, LittleBigPlanet 4, Super Rub‘a‘Dub 2, Ghost of Tsushima 2 und Detroit: Become Human 2 nach reinem Wunschdenken klingen, wissen wir zumindest bei der Software schon besser Bescheid. Denn wie schon bei den Vorgängern bekommt die PlayStation 5 ein eigenes Betriebssystem, das zielgerecht auf Gaming zugeschnitten ist.

Das betrifft natürlich auch die APIs, sprich die Schnittstellen für die EntwicklerInnen der Spiele, die wir so lieben. Diese sind wesentlich zielgerichteter und effektiver als die Code-Basis von Windows und DirectX, die ursprünglich für eine breite Palette von Hardware gedacht waren. Ob sich die ehrgeizigen Ziele für Exklusivtitel wie etwa “keine Ladezeiten mehr“, „Heimkino ganz ohne Heimkinoanlage“ und „Grafik auf dem Niveau einer NVIDIA GTX 1080 Ti“ erreichen lassen, wissen wir spätestens zum Weihnachtsgeschäft 2020. Je mehr wir erfahren, umso besser – der jetzige Wissensstand lässt schon auf einiges hoffen. Wie seht ihr das?