PS5 – Neue Gerüchte zu Release, Preis, Launch-Games und mehr

Weitere Gerüchte zur PS5 sind aufgetaucht und laut diesen sind Preis, die Spiele zum Launch, ein neues Sonyevent und sogar der neue Slogan bereits bekannt.

Vor kurzem gab es auf 4Chan einen Leak mit einigen neuen Informationen zur PS5. Ob diese sich Bewahrheiten ist völlig unklar und wurde seitens von Sony nicht kommentiert. Zumindest klingen die neuen „Fakten“ aber nicht unrealistisch und sorgen deshalb für viel Diskussionsstoff.

PS5 Launch Line Up

Wir haben es alle schon etliche Male gesehen, die Spiele zum Launch einen Konsole entscheiden oft über einen guten bzw. schlechten Start. Die Gerüchte besagen, dass Titel wie Godfall, Demon Souls Remastered, Gran Turismo 7, MLB The Show 21 , aber auch Legendz (eine neue IP von SIE Santa Monica Studio) gleich zu Beginn für Sonys Next-Gen-Konsole erhältlich sein werden. Außerdem wurde eine lange Liste an Spielen genannt, die ebenfalls irgendwann für die PS5 erscheinen werden (die vollständige Liste findet ihr am Ende dieses Artikels). Darunter findet man Spiele wie Spider Man 2, Bloodborne 2, Uncharted 5, Horizon 2 und sogar von einem God of War 2 ist die Rede. Wann diese Titel releast werden bleibt unklar, aber das Sony seine größten Franchises weiter ausbaut ist durchauchs glaubhaft. Es soll auch ein neuer Resident Evil (8?) Teil erscheinen, genau so wie ein neues Crash Bandicoot und Naughty Dog arbeitet angeblich an einem bisher unbekannten Sci-Fi Game. Hier findet ihr unsere Top PS5 Games.

Kostenfaktor

Laut der Quellen soll die PS5 noch im Oktober 2020 mit einem Preis von 499 Dollar bzw. 449 Euro auf dem Markt erscheinen. Die viel diskutierte Pro-Variante zu Beginn gäbe es aber nicht, möglich ist ein Modell mit größerer Festplatte. Außerdem wurde auch genannt, dass die Spezifikation gegenüber der Xbox Series X ähnlich sein wird, diese aber um 100 Euro mehr kosten wird. Die Rede ist hier von ca. 10 Teraflops. Bei der PS5 soll Abwärtskompatibilität ganz groß geschrieben werden, die bis zur aller ersten PlayStation zurückgehen wird. Aufgrund der Hardwarearchitektur müsste man dann abwärts der PS4 aber mit Emulatoren behelfen. Dies gälte übrigens auch für die Hardware, denn der DualShock 4 Controller, PlayStation Move und PSVR sollen auch auf der neuen Konsole eingesetzt werden können.

It’s Time to Play

Auch der Slogan der PS5 ist mit „It’s Time to Play” anscheinend bekannt und bereits am 5. Februar soll ein PlayStation Meeting inklusive PS5 Reveal stattfinden. Die Vorbestellungen sollen danach losgehen, genauso wie die Berichterstattung zu einigen Sony-Titeln, die rund um den Launchzeitraum veröffentlicht werden.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, gibt es absolut keine Garantie, dass sich diese Gerüchte bewahrheiten. Sollten sie (zumindest teilweise) zutreffen werden wir im Februar schon einige Antworten bekommen. Nachfolgend findet ihr die angegebene Spieleiste, wo zugegebenermaßen auch ein paar sehr wunderliche mit dabei sind: