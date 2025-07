Sony PS Plus: Im August gibt es Lies of P und mehr

Sony hat die monatlichen PlayStation Plus Essential-Spiele für August angekündigt: Lügen, Zombies, Superkräfte!

Über die PS Plus-Spiele im August

Die Spiele können ab dem 5. August beansprucht werden und für Mitglieder aller drei PlayStation Plus-Stufen – Essential, Extra und Premium – verfügbar sein. Zu den PS Plus Essential-Spielen vom August 2025 gehört Lies of P, das Soulslike, das von den Abenteuern von Pinocchio inspiriert ist, aber eine dunklere Wendung erhalten haben. Das Spiel wird sowohl für PS5- als auch für PS4-Benutzer verfügbar sein. Ebenfalls im August erhältlich ist Day Z, das Überlebensspiel, in dem die Spieler versuchen, in einer postapokalyptischen Welt voller Zombies am Leben zu bleiben. Dies ist ein PS4-Spiel, aber natürlich können PS5-Spieler es auch über Abwärtskompatibilität spielen.

Schließlich ist das dritte PS Plus Essential-Spiel im August My Hero One’s Justice, ein 3D-Arena-Kämpfer. Auch dies ist ein PS4-Spiel, das aber auch auf PS5 spielbar ist. Alle drei Spiele können vom 5. August bis zum 1. September beansprucht werden, woraufhin sie durch eine weitere Auswahl an Titeln ersetzt werden. Wie immer können alle, die die Spiele beanspruchen, sie weiter spielen, nachdem sie nicht mehr für den Anspruch verfügbar sind, solange sie eine PlayStation Plus-Stufe abonnieren. Wir können die PlayStation Plus Essential-Spiele im Juli noch bis zum Ende des 4. August weiterhin beanspruchen. Dazu gehören Diablo 4, The King of Fighters XV und Jusant.