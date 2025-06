Sony PlayStation PS Plus-Games im Juli: Diablo 4 für alle zum Download!

Sony hat die monatlichen PlayStation Plus Essential-Spiele für Juli angekündigt. Ganz vorn dabei: Diablo 4!

Die PS Plus-Spiele im Juli

Die Spiele, die ab dem 1. Juli zum Anspruch stehen werden können, sind für Spieler auf allen Stufen von PlayStation Plus verfügbar – Essential, Extra und Premium. Zu den PS Plus Essential-Spielen vom Juli 2025 gehört Diablo 4, das Action-Rollenspiel von Blizzard. Sowohl die PS5- als auch die PS4-Version des Spiels können von PS Plus-Fans beansprucht werden. Es wird von The King of Fighters XV, dem neuesten Eintrag in der langjährigen SNK-Kampfspielserie, begleitet. Es ist auch sowohl für PS5- als auch für PS4-Abonnenten verfügbar. Schließlich wird das PS5-Spiel Jusant auch zur Inanspruchnahme verfügbar sein. Dieser Puzzle-Plattformer wurde 2023 von Don’t Nod (Life is Strange) entwickelt und lässt euch versuchen, die Spitze eines hohen Turms zu erreichen.

Alle drei Spiele können vom 1. Juli bis zum 4. August beansprucht werden, zu diesem Zeitpunkt werden sie durch eine andere Auswahl an Titeln ersetzt. Wie immer können alle, die die Spiele beanspruchen, sie weiter spielen, nachdem sie nicht mehr für den Anspruch verfügbar sind, solange sie eine PlayStation Plus-Stufe abonniert haben. Die Fans können die PlayStation Plus Essential-Spiele für Juni bis Ende 30. Juni weiterhin beanspruchen. Dazu gehören NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk und Destiny 2: The Final Shape. Sony hat kürzlich Pläne angekündigt, von der Bereitstellung von PS4-Spielen als Teil seines monatlichen PlayStation Plus-Angebots abzusehen. Ab Januar 2026 werden „PS4-Spiele kein wesentlicher Vorteil“ des Dienstes sein, wobei sich Sony stattdessen auf das Angebot von PS5-Titeln konzentriert.