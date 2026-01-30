Sony PS Plus Essential: Das sind die Games im Februar 2026

Sony hat die monatlichen PlayStation Plus Essential-Spiele für Februar angekündigt. Boxen und mehr!

PS Plus im Februar 2026

Dieses Mal gibt es vier Spiele zu beanspruchen, die alle vom 3. Februar bis zum 2. März für Mitglieder aller drei PlayStation Plus-Stufen verfügbar sein werden – Essential, Extra und Premium. Wie bereits bekannt wurde, gehört zu den PlayStation Plus Essential-Spielen im Februar Undisputed, das lizenzierte Boxspiel, das im Oktober 2024 auf Konsolen veröffentlicht wurde. Es ist nur auf PS5 verfügbar. Zu ihm gesellt sich Subnautica: Below Zero, ein Sub-Zero-Überlebensspiel, bei dem die Spieler herausfinden müssen, was mit ihrer Schwester passiert ist. Es kann sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Version beansprucht werden.

Das dritte Spiel ist Ultros, ein Science-Fiction-Actionspiel mit einem Kunststil, das von El Huervo entworfen wurde, der vor allem für seine Arbeit an Hotline Miami bekannt ist. Es ist auch in PS4- und PS5-Versionen erhältlich. Schließlich ist das vierte PS Plus Essential-Spiel Ace Combat 7: Skies Unknown, das Hundekampfspiel von Bandai Namco 2019. Alle vier Spiele können vom 3. Februar bis zum 2. März beansprucht werden, zu diesem Zeitpunkt werden sie durch eine weitere Auswahl von Titeln ersetzt. Wir können die PlayStation Plus Essential-Spiele vom Januar bis einschließlich 2. Februar weiter beanspruchen. Dazu gehören Need for Speed Unbound, Disney’s Epic Mickey Rebrushed und Core Keeper.