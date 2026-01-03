Geschwindigkeit, Micky Maus und mehr: PS Plus im Januar 2026

Die kostenlosen Essential-Spiele von PlayStation Plus-Abonnenten für Januar 2026 sind bekannt geworden. Ein bunter Mix!

PS Plus im Januar 2026

Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed und Core Keeper können wir demnächst gratis herunterladen, dies kündigte Sony Interactive Entertainment an. Wir können das Trio von Spielen ab Dienstag, dem 6. Januar, in unsere Bibliotheken mit aufnehmen. Need for Speed Unbound ist der 2022-Eintrag von Criterion Games und Electronic Arts in der Rennserie Need for Speed und ein „Hauch frischer Luft für Rennfans“. Was ist so anders? Need for Speed Unbound ermöglicht es den Fans, „echte Zeit mit einem Auto zu verbringen, es aufzubauen und auszublenden, ohne befürchten zu müssen, die auffälligeren Autos zu verpassen, die ständig freigeschaltet werden“. NFS Unbound wird auf PlayStation 5 verfügbar sein.

Disney Epic Mickey: Rebrushed ist eine aktualisierte Version des 3D-Plattformers, der erstmals 2010 auf Wii veröffentlicht wurde. Disney Epic Mickey: Rebrushed wurde 2024 veröffentlicht und schickt Mickey nach Wasteland, um es mit einem magischen Pinsel und einem Verdünner zu restaurieren. Das Spiel wird für PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar sein. Core Keeper ist ein Sandbox-Spiel, in dem ihr als Entdecker in einer längst vergessenen Höhle spielt, die von unerrägten Geheimnissen wimmelt. Fans von Überlebensspielen wie Valheim, Don’t Starve und Forager könnten an dem Spiel des Entwicklers Pugstorm Freude haben. Core Keeper wird für PS4 und PS5 verfügbar sein. Ist da etwas für euch dabei?